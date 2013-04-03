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Фотографии кинозвезд, костюмы, оружие и автомобили супергероев выставлены на аукционе в Голливуде

03 апреля 2013 06:17
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Новости США. Восемь сотен предметов из знаменитых кинолент выставлены на аукционе в Голливуде. С молотка уйдут фотографии кинозвезд, легендарные костюмы, в которых они снимались, личные вещи, оружие супергероев и даже их автомобили.

Особой популярностью, как ожидается, будет пользоваться костюм Супермена с плеча Кристофера Рива, а также башмаки Кларка Гейбла, сыгравшего Ретта Батлера в фильме «Унесенные ветром». Любителям научно-фантастической эпопеи «Звездный путь» тоже будет что прикупить.

За каждый из лотов организаторы аукциона надеются выручить от 50 до 100 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аукционы # Фотофакт # Кино

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