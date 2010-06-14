Белорус Игорь Сигов, сыгравший в фильме «Двери» главную роль, прошелся по ковровой дорожке «Оскара»

Фильм «Двери» ирландского режиссера Хуаниты Уилсон, вызвал в Беларуси широкий резонанс. Прежде всего потому, что был выдвинут в номинанты на премию «Оскар». Главную роль исполнил актер Республиканского театра Белорусской драматургии Игорь Сигов. Ему посчастливилось пройти по знаменитой дорожке «Оскара» в качестве номинанта.

Хуанита Уилсон, кинорежиссер:

Я никогда и не могла подумать об этом. Это мой первый фильм, который я сняла. Было довольно страшно, и я даже не думала о таком успехе.

Хуанита Уилсон начинала свою карьеру как актриса, пробовала себя в продюсерском деле. На съемку первой документальной киноленты ее вдохновила история, прочитанная в одном журнале. Это был отрывок из книги Светланы Алексеевич «Чернобыльская молитва». Простая история реального человека – Николая Калугина, стала для нее настоящим потрясением.

Хуанита Уилсон, кинорежиссер:

Это простая история, она трогает сердца людей. Простые отношения, любовь отца к дочери. Кто-то в Киеве сказал, что именно потому, что это история такая простая, личная, история реальных людей, она и стала достоянием всего мира.

Если для режиссера трагедия прикосновения к боли Чернобыля – первый подобный опыт, то для Игоря Сигова эта боль близка и понятна. Во-первых, тем, что он живет в Беларуси, а значит, это не только история страны, а значит – и его история тоже. Во-вторых, потому что с этой темой постоянно сталкивает его творческая судьба.

Игорь Сигов, актер Республиканского театра белорусской драматургии:

Я с французами работал в спектакле «Чернобыльская молитва». Снимался у японцев про Чернобыль, сейчас вот ирландцы.

Жену Николая играет актриса, работающая в Москве – Джульетта Казакевич-Герин. Роль дочери исполнила замечательная украинская девочка. Таким было сознательное решение режиссера: брать актеров именно тех республик, которые более всего пострадали в результате катастрофы.

Игорь Сигов, актер Республиканского театра белорусской драматургии:

Как ответить на вопрос, почему волнует эта тема? Это все таки человеческая трагедия, а не исключительно национальная.

Фильм получился щемящим, грустным, пронзительным в своей искренности, но в тоже время светлым. Сдержанные темные тона, такие же сдержанные и строгие лица актеров, а за этим – такая буря эмоций, что становится страшно. Страшно за героев и за всех нас. Ведь так легко и так быстро можно потерять не только свой дом и двери в него, но и весь мир.