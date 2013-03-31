Александру Збруеву, сыгравшему Ганжу в «Большой перемене», сегодня исполнилось 75

Новости России. Он считает актерскую профессию «мучительно прекрасной». Талантливому актеру театра и кино, Александру Збруеву сегодня 75 лет. С праздником народного артиста РСФСР поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успех к Збруеву пришел после первой же роли в фильме «Мой младший брат». Но по-настоящему звездным для актера стал образ Ганжи в «Большой перемене» - хулигана, двоечника и пылкого влюбленного.

Были и другие известные картины: «Чистые пруды», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Романс о влюбленных» — всего около 70 киноработ. Но своим призванием Александр Збруев считает все же театр. Он играет почти без грима, однако это не мешает актеру создавать непохожие друг на друга образы. Спектакли с участием Збруева уже более полувека собирают полные залы.