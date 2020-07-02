«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем

Новости Беларуси. Все перемешалось в лесах Бегомля. Природные метаморфозы. На местной заправке вот уже несколько лет гостей встречает Борька. Он очень любит бананы, но предпочитает все-таки белорусскую клубнику. Недавно в лесах замечены и косолапые. Чувствуют, здесь особая любовь к лесу.

Генетический код служителей леса здесь передают из поколения в поколение. В этих географических координатах более полутора веков назад якорь бросила одна из старейших династий. Сергея Трахинина в семье называют продолжателем славных традиций. БГТУ, из университета в армию, а потом сразу в лесники. В выборе профессии по-другому быть не могло. Это призвание – служить зеленым просторам.

Сергей Трахинин, лесничий Витуничского лесничества Бегомльского лесхоза:

Династия наша началась с прадеда, он еще при царе был объездчиком. Затем мамин папа всю жизнь проработал лесником здесь, в Бегомльском лесхозе. У него в трудовой книжке всего две записи – принят на работу и уволен в связи с уходом на пенсию.

Он настолько знал свой участок леса, когда мы идем уже из грибов, он говорил: «Сбегай под ту елочку, там будет полянка лисичек». Бегу к этой елочке, поднимаю лапки, а там полянка лисичек.

Заповедный напев познакомил и с женой. Молодой специалист по распределению – техник лесного хозяйства Ольга – покорила сердце лесничего. Букетов из елок не дарил. Но свадебная фотосессия была, конечно, на фоне хвойных. Удержать красавицу в горпоселке помогло жилье. Его новоиспеченной семье предоставил лесхоз. Ольга Трахинина, супруга:

Это наше гнездышко, здесь Саша родился – уже в этом доме. Для нас это все.

Ольга уже привыкла к нюансам рабочего графика мужа. Ранние подъемы, а, если нужно, и ночью в лес вызовут. Ольга Трахинина:

В лесничестве сработала пожарная сигнализация, было, может, час ночи. Собрался, оделся и поехал проверять.

Когда муж вернется домой, неизвестно. Поэтому на дорогу с собой обязательно обед. А еще кусочек сала с хлебом. Мало ли: лес непредсказуем. В 4 утра Сергей Трахинин выезжает на работу. Вот уже два года как он лесничий – это что-то вроде начальника участка. Под его руководством 30 человек. До работы ехать 15 километров в самую чащу. Первым делом тишина. Надо послушать, какой сегодня лес.

Сергей Трахинин:

Все население спит, а в лесу – тишина и покой. Птички поют. Идем дальше. Сергей Трахинин с гордостью рассказывает о каждом высаженном деревце. В прямом смысле их растят как детей.

Сергей Трахинин:

Все начинается с питомника, от посадочного материала. Когда мы из питомников забираем, нельзя, чтобы корни высохли, высаживаем их, ни в коем случае не допускаем того, чтобы саженец, который мы взяли на питомник, остался на завтра.

Вдруг беседа прерывается, лесничий меняется в лице. На дорожке замелькала фигура. Ложная тревога. Лесничий поясняет: в жаркие дни любое неосторожное движение в лесу может привести к трагедии. Выброшенный окурок, стеклянная бутылка могут стать причиной пожара. Вахту нести сегодня помогают высокие технологии, но, уверяет Сергей, бдительность служителей леса – залог спокойствия на зеленых просторах. Впереди еще часы работы, где-то пешком, где-то на машине. Вверенные ему 8,5 тысяч гектаров леса должны быть в полном порядке.

Сергей Трахинин:

Это второй дом, потому что большую часть времени я провожу в лесу на работе. Тем временем в лесхозе трудятся отец и мать Сергея Трахинина. Водитель Геннадий Трахинин в командировке. А бухгалтер Галина Трахинина трудится в кабинете, но на фоне любимого пейзажа вот уже 20 лет. Семейную эстафету поддержала ее сестра, а также ее дети.

Галина Трахинина, бухгалтер Витуничского лесничества Бегомльского лесхоза:

150 лет, если взять всех, плюс муж уже 32 года работает. Мы учитывали только наше – папа, мы сами, сестра, сестры дочь, старший сын мой окончил тоже лесное хозяйство. Мы пересадили уже столько нашими руками гектаров, что не перечесть.

Меняется, говорит, отношение к лесу, бережнее как-то. Вот и в лесхозе освоили производство пеллет. Теперь каждая стружка в деле. Вводят электронный учет древесины. Гордость берет, когда слышишь, что белорусские семена ели впервые поставлены в Великобританию. Или французский Вильрю. Небольшой городок в Лотарингии, где французы живут в белорусских домах, изготовленных в Шклове. Из них возвели целый квартал.

Галина Трахинина:

Повсюду наш лес, конечно, гордость.

Так что лесники не только берегут секреты мастерства прадедов, но и приумножают лесное богатство. А с такими династиями уверенности в будущем еще больше. А от того, что лесников Трахининых потомственная нить не прерывается, у старшего поколения душа радуется. Галина Трахинина:

У меня четверо внуков – два мальчика, две девочки. Надеемся, тоже по стопам нашим пойдут.