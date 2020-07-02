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«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем

02 июля 2020 08:48
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Новости Беларуси. Все перемешалось в лесах Бегомля. Природные метаморфозы. На местной заправке вот уже несколько лет гостей встречает Борька. Он очень любит бананы, но предпочитает все-таки белорусскую клубнику. Недавно в лесах замечены и косолапые. Чувствуют,  здесь особая любовь к лесу.  

«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем -1

Генетический код служителей леса здесь передают из поколения в поколение. В этих географических координатах более полутора веков назад якорь бросила одна из старейших династий.

Сергея Трахинина в семье называют продолжателем славных традиций. БГТУ, из университета в армию, а потом сразу в лесники.  В выборе профессии по-другому быть не могло. Это призвание – служить зеленым просторам.    

«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем -4

Сергей Трахинин, лесничий Витуничского лесничества Бегомльского лесхоза: 
Династия наша началась с прадеда, он еще при царе был объездчиком. Затем мамин папа всю жизнь проработал лесником здесь, в Бегомльском лесхозе. У него в трудовой книжке всего две записи – принят на работу и уволен в связи с уходом на пенсию.   

«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем -7

Он настолько знал свой участок леса, когда мы идем уже из грибов, он говорил: «Сбегай под ту елочку, там будет полянка лисичек». Бегу к этой елочке, поднимаю лапки, а там полянка лисичек.     

«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем -10

Заповедный напев познакомил и с женой. Молодой специалист по распределению – техник лесного хозяйства Ольга  – покорила сердце лесничего. Букетов из елок не дарил. Но свадебная фотосессия была, конечно, на фоне хвойных.

Удержать красавицу в горпоселке помогло жилье. Его новоиспеченной семье предоставил лесхоз.     

Ольга Трахинина, супруга:
Это наше гнездышко, здесь Саша родился – уже в этом доме. Для нас это все.

«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем -13

Ольга уже привыкла к нюансам рабочего графика мужа. Ранние подъемы, а, если нужно, и ночью в лес вызовут.   

Ольга Трахинина:  
В лесничестве сработала пожарная сигнализация, было, может, час ночи. Собрался, оделся и поехал проверять.   

«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем -16

Когда муж вернется домой, неизвестно. Поэтому на дорогу с собой обязательно обед. А еще кусочек сала с хлебом. Мало ли: лес непредсказуем. В 4 утра Сергей Трахинин выезжает на работу. Вот уже два года как он лесничий – это что-то вроде начальника участка. Под его руководством 30 человек. До работы ехать 15 километров в самую чащу. Первым делом тишина. Надо послушать, какой сегодня лес.   

«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем -19

Сергей Трахинин:  
Все население спит, а в лесу – тишина и покой. Птички поют.   

Идем дальше. Сергей Трахинин с гордостью рассказывает о каждом высаженном деревце. В прямом смысле их растят как детей. 

«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем -22

Сергей Трахинин:  
Все начинается с питомника, от посадочного материала. Когда мы из питомников забираем, нельзя, чтобы корни высохли, высаживаем их, ни в коем случае не допускаем того, чтобы саженец, который мы взяли на питомник, остался на завтра.  

«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем -25

Вдруг беседа прерывается, лесничий меняется в лице. На дорожке замелькала фигура. Ложная тревога. Лесничий поясняет: в жаркие дни любое неосторожное движение в лесу может привести к трагедии.

Выброшенный окурок, стеклянная бутылка могут стать причиной пожара. Вахту нести сегодня помогают высокие технологии, но, уверяет Сергей, бдительность служителей леса – залог спокойствия на зеленых просторах. Впереди еще часы работы, где-то пешком, где-то на машине. Вверенные ему 8,5 тысяч гектаров леса должны быть в полном порядке.    

«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем -28

Сергей Трахинин:  
Это второй дом, потому что большую часть времени я провожу в лесу на работе.  

Тем временем в лесхозе трудятся отец и мать Сергея Трахинина. Водитель Геннадий Трахинин в командировке.

А бухгалтер Галина Трахинина трудится в кабинете, но на фоне любимого пейзажа вот уже 20 лет. Семейную эстафету поддержала ее сестра, а также ее дети.      

«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем -31

Галина Трахинина, бухгалтер Витуничского лесничества Бегомльского лесхоза:  
150 лет, если взять всех, плюс муж уже 32 года работает. Мы учитывали только наше – папа, мы сами, сестра, сестры дочь, старший сын мой окончил тоже лесное хозяйство. Мы пересадили уже столько нашими руками гектаров, что не перечесть.    

«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем -34

Меняется, говорит, отношение к лесу, бережнее как-то. Вот и в лесхозе освоили производство пеллет. Теперь каждая стружка в деле. Вводят электронный учет древесины. Гордость берет, когда слышишь, что белорусские семена ели впервые поставлены в Великобританию. Или французский Вильрю. Небольшой городок в Лотарингии, где французы живут в белорусских домах, изготовленных в Шклове. Из них возвели целый квартал.       

«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем -37

Галина Трахинина:  
Повсюду наш лес, конечно, гордость.   

«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем -40

Так что лесники не только берегут секреты мастерства прадедов, но и приумножают лесное богатство. А с такими династиями уверенности в будущем еще больше. А от того, что лесников Трахининых потомственная нить не прерывается, у старшего поколения душа радуется.   

Галина Трахинина:  
У меня четверо внуков – два мальчика, две девочки. Надеемся, тоже по стопам нашим пойдут.   

«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем -43

Сергей Трахинин:  
Чуть попозже буду брать на работу, пускай посмотрит, как отец работает. Может, влюбится тоже в профессию.  

# Год малой родины # общество # Сергей Трахинин # Ольга Трахинина # Галина Трахинина # Фотофакт

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