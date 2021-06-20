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Женщина придумала хитрый способ уложить ребёнка спать. Но отцу затея не нравится

20 июня 2021 12:12
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Двухлетний мальчик так привык спать вместе с мамой, что не мог без неё заснуть. Женщине пришлось пойти на хитрость.

Пользовательница TikTok по имени Меган Мишель Аллен сделала свою копию из плюшевой обезьяны и парика. Женщина понадеялась, что ребёнок будет принимать игрушку за маму и сможет спокойно спать.

Женщина придумала хитрый способ уложить ребёнка спать. Но отцу затея не нравится-1

Фото: tiktok.com/@meggmichelle13

Действительно, увидев, что на полу возле кроватки лежит что-то похожее на маму, мальчик уснул. Однако отцу ребёнка эта затея не очень нравится. Мужчина сказал, что если малыш попробует обнять маму, а у неё отвалятся волосы – он может сильно испугаться.

Женщина придумала хитрый способ уложить ребёнка спать. Но отцу затея не нравится-4

Фото: tiktok.com/@meggmichelle13

Впрочем, большинство пользователей соцсетей не увидело в таком безобидном способе помочь мальчику уснуть ничего плохого.

Женщина придумала хитрый способ уложить ребёнка спать. Но отцу затея не нравится-7

Фото: tiktok.com/@meggmichelle13

Ранее мы рассказывали о другой находчивой маме. Женщина изготовила свою картонную копию, чтобы отвлечь внимание сына (подробнее здесь).

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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