Женщина придумала хитрый способ уложить ребёнка спать. Но отцу затея не нравится

Двухлетний мальчик так привык спать вместе с мамой, что не мог без неё заснуть. Женщине пришлось пойти на хитрость.

Пользовательница TikTok по имени Меган Мишель Аллен сделала свою копию из плюшевой обезьяны и парика. Женщина понадеялась, что ребёнок будет принимать игрушку за маму и сможет спокойно спать.