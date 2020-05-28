Загадать желание под священными деревьями, посмотреть на оленей и словить сома в 80 кило. Почему стоит побывать на Припятском Полесье

Море Геродота, белорусская Амазония – это о Припятском Полесье. Край пойменных дубрав, сосновых лесов и болот стал колыбелью для многих животных и птиц. Здесь наполняешься силой и чувствуешь зов предков. Чтобы не потеряться на двухстах тридцати гектарах первозданной красоты, начните свое знакомство с национальным парком «Припятский» с музея природы. Дикие жители здесь прописались в разных ландшафтах и сезонах года.

Мария Полторан, экскурсовод ТО «Музей природы ГПУ «Национальный парк «Припятский»:

Очень интересные такие птицы, как домовой сыч, воробьиный сыч, они занесены в Красную книгу и являются одними из самых маленьких видов сов.

Птица, которая обитает на болотах, семейства цаплевых, называется большая выпь. У нее полностью неподвижные глаза и шея может поворачиваться больше, чем на 180 градусов, чтобы все видеть и быть в безопасности.

В этих залах можно отправиться в путешествие в прошлое. Заядлые рыболовы, например, отправляли рыбью чешую на экспорт в Германию, где из нее делали искусственный жемчуг. А кузнецы использовали болотную руду и добавляли в воду жабью слюну.

Не отставали и хозяюшки, изо льна и конопли ткали на кроснах одежду и украшали стены вышитыми покрывалами.

Мария Полторан:

Очень было распространено на Полесье бортничество – древняя форма пчеловодства. Колоды поднимали на высоту около 15 метров для защиты от медведей, использовали дубовые колоды самобитки или строили деревянные помосты. Анастасия Дмитриевна знает про заповедные земли еще по маминым рассказам. В ее детстве ложки были деревянными, в округе выли волки, а Припять затапливала даже печь. Валяли валенки, собирали клюкву по пояс в воде и собирались всей деревней на Михайла.

Анастасия Евсиевич, местный житель:

Я еще помню домики настолько маленькие, почти как банька, окон не было, был желудок такой из кабана навешенный.

Стать ближе к истории и природе поможет сафари-парк. Маршрут начинается с древнего городища. В V веке до н.э. здесь жили славяне с Карпатских гор. Поселение было на 2 км южнее. От недругов и дичи спасали огромные валы и частокол.

Удачу охотникам приносили старинные пни, наши предки в них стреляли и так отгоняли злых духов.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Это самое волшебное место на городище – капище. Здесь вас встречают идолы славянских богов: Велес, как видите, ему оставляют даже монетки, Перун и Белобок.

А также священные деревья, задобрить которые можно вот такой ленточкой и загадать желание.

Лесное такси едет неспешно, чтобы каждый гость парка смог разглядеть ланей, косуль, лосей, оленей и кабанов. Последних здесь больше всего. А на подкормочных всегда аншлаг. Правда, выходить из авто в дикий мир запрещено. Да, и рогатые близко не подпустят.

Наталья Пашкевич, экскурсовод ТО «Музей природы ГПУ «Национальный парк «Припятский»:

Самые интересные по характеру – это благородные олени, они очень статные, красивые. Сейчас у них очень интересный период, когда они сбросили свои рога и растут у них новые, на ощупь мягкие, теплые и бархатистые.

Анастасия Макеева:

Когда лучше всего приехать в национальный парк? Наталья Пашкевич:

Летом, но не тогда, когда жарко, потому что в это время животное обычно любит сесть подальше в лесу. Анастасия Макеева:

Но если вам не повезло с погодой, вы не повстречали ни косулю, ни оленя, не расстраивайтесь. Вот такая ручная парочка Маша и Кузя, наверняка, вас порадуют.

Ну, и, конечно, не грех порыбачить на Припяти. 45 видов рыб. Удачу за хвост здесь ловят французы, англичане, голландцы, немцы и многие другие. А полешуки угостят ухой и подскажут рецепты консервов.

Александр Андык, егерь ТО «Музей природы ГПУ «Национальный парк «Припятский»:

Самая распространенная рыбалка – на троллинг. В основном, ловят сома, судака, щуку. Наши туристы словили сома весом под 80 кг. Они, конечно, его фотографируют и отпускают, потому что таких больших нельзя забирать.

Жизнь Лясковичей изменилась, когда стали проводить этнокультурный фестиваль «Зов Полесья». В прошлом августе посмотреть на полесские традиции собралось более 30 тысяч человек. Анастасию Дмитриевну это радует. В заповедную деревню просятся молодые специалисты, а были времена, когда ни проехать ни пройти.

Анастасия Евсиевич:

Население прибавляется, очень красиво стало в деревне, сделали улицы, везде цветы – красиво. Работа у нас есть, поэтому у нас очень много приезжих. У нас теперь в деревне больше приезжих, чем своих.