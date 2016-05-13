Прямой эфир

Зачем Джулия Робертс вышла на красную дорожку Каннского фестиваля босиком?

13 мая 2016 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Джулия Робертс своим поступком шокировала общественность. Актриса прошла босиком по красной дорожке кинофестиваля в Каннах. Она появилась на смотре 12 мая в сопровождении Джорджа Клуни, чтобы представить фильм «Финансовый монстр» со своим участием.

Зачем Джулия Робертс вышла на красную дорожку Каннского фестиваля босиком? -1

Как сообщает USA Today, подойдя к ступенькам Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт, Джулия сняла туфли и стала подниматься по лестнице босиком. Один из представителей персонала взял обувь и принес к верхним ступенькам.

Сама Робертс свое решение никак не прокомментировала. Глянцевые издания предположили, что Робертс не рискнула подниматься по лестнице Дворца фестивалей на высоких каблуках, так как многие гости спотыкаются и падают.

Поклонники Джулии уверены: здесь дело в другом. Бунтарская выходка Робертс напоминает о прошлогоднем случае, который произошел в Каннах на премьере фильма «Кэрол». Тогда в кинозал не пустили несколько женщин старшего возраста, который пришли в обуви на низком каблуке или вовсе без каблука.  

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей здесь.

# Фотофакт # Каннский кинофестиваль # калейдоскоп # Джулия Робертс

Другие новости рубрики

Все новости
Жительница Читы требует 3 млн долларов за «свое фото» на обертке шоколадки «Аленка»
13 мая 2016 13:36

Жительница Читы требует 3 млн долларов за «свое фото» на обертке шоколадки «Аленка»

Прямая трансляция с Марианской впадины: поразительные виды самой глубокой точки Земли
13 мая 2016 13:14

Прямая трансляция с Марианской впадины: поразительные виды самой глубокой точки Земли

Старейшая жительница планеты скончалась в Нью-Йорке, ей было 116 лет
13 мая 2016 12:48

Старейшая жительница планеты скончалась в Нью-Йорке, ей было 116 лет