Зачем Джулия Робертс вышла на красную дорожку Каннского фестиваля босиком?

Как сообщает USA Today, подойдя к ступенькам Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт, Джулия сняла туфли и стала подниматься по лестнице босиком. Один из представителей персонала взял обувь и принес к верхним ступенькам.

Сама Робертс свое решение никак не прокомментировала. Глянцевые издания предположили, что Робертс не рискнула подниматься по лестнице Дворца фестивалей на высоких каблуках, так как многие гости спотыкаются и падают.



Поклонники Джулии уверены: здесь дело в другом. Бунтарская выходка Робертс напоминает о прошлогоднем случае, который произошел в Каннах на премьере фильма «Кэрол». Тогда в кинозал не пустили несколько женщин старшего возраста, который пришли в обуви на низком каблуке или вовсе без каблука.