«Я даже не могу всего передать словами»: экстремал о прыжке с 7,6 км без парашюта

Новости США. Первый человек в мире, которому покорился трюк такой сложности, рассказал о своих впечатлениях во время подготовки и совершения рекордного прыжка. Напомним, мужчина находился в свободном падении более двух минут и летел со скоростью более 200 километров в час. Люк Эйкинс: Вся моя жизнь посвящена авиации, прыжкам с парашютом, у меня их очень много и, как мне кажется, это следующий шаг для меня – прыгнуть без парашюта. Я хочу доказать, что это возможно, если все сделать правильно. Эйкинс приземлился на эластичную сетку, подвешенную на высоте 20 этажей. Ее удерживали четыре поднятых вверх строительных крана.

Люку Эйкинсу исполнилось 40 лет, когда ему предложили прыгнуть с 7-километровой высоты без парашюта. Тогда экстремал только посмеялся. Шли недели, месяцы, и он смог перебороть страх и стал готовиться к главному, как он потом скажет, прыжку в своей жизни.







Люк Эйкинс:

Я будто левитировал, как какой-нибудь святой или монах. Это просто невероятно, чудесно. Я даже не могу всего передать словами, словами сами срываются с языка. Спасибо ребятам, кто помогал мне. Это восхитительно!



Экстремал благодарит ребят, которые не только поверили в то, что трюк по силам человеку, но и были рядом на протяжении многих месяцев. К подготовке и реализации маневра приложили руку десятки человек, среди которых инженеры и техники. За это время с неба сбросили сотни манекенов. Один из них разбился, потому что поначалу не до конца был спроектирован момент падения.







Вместе с Люком прыгали три парашютиста, один из которых снимал происходящее на камеру, второй держал дымовую шашку, которая была видна с Земли, а третий – канистру с килородом. Все трое открыли парашюты и оторвались от Эйкинса.



Уже на земле Эйкинс признается: было очень волнительно.



Люк Эйкинс:

Если бы я не волновался, меня можно было бы назвать идиотом.