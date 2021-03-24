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Вы поёте великолепно! Почему пение в душе полезно для здоровья?

24 марта 2021 07:36
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Все хоть когда-то во весь голос кричали любимую песню с друзьями, или напевали приклеившийся мотив в душе. Но задумывались ли вы, что пение действительно влияет на здоровье?

Джемма Харрис из издания Сalm Moment рассказала, как с помощью пения можно улучшить здоровье.

Почему именно в душе мы поем великолепно?

Вы поёте великолепно! Почему пение в душе полезно для здоровья?-1

Фото: pixabay.com

Когда вы в последний раз устраивали настоящий концерт среди мыльной пены? Ведь это так весело, да и пение всегда звучит великолепно! Но почему? Дело в том, что плитка в ванной комнате не поглощает звук, что делает ее идеальной звуковой системой. Кроме того, душ – небольшое пространство, поэтому голос звучит очень мощно. Поэтому смело исполняйте свою любимую композицию – петь вы будете великолепно!  

Пение помогает похудеть!

Вы поёте великолепно! Почему пение в душе полезно для здоровья?-4

Фото: pexels.com

Хотите сбросить несколько килограммов? Ответ прост – исполните пару любимых хитов! Пение сжигает 136 калорий в час. Хорошо, может быть это не такая эффективная тренировка, как поход в спортзал или пробежка, но пение стоя сжигает больше калорий, чем ходьба, йога или легкая домашняя работа. Также во время вокальных упражнений тренируются легкие.

Может ли пение уменьшить уровень стресса?

Вы поёте великолепно! Почему пение в душе полезно для здоровья?-7

Фото: pixabay.com

В 2013 году американские ученые выяснили, что во время пения повышается уровень окситоцина – гормона, связанного со снижением стресса. Дело в том, что пение – отличный способ самовыражения и снятия эмоционального напряжения.

Хор пережиток прошлого или отличная идея?

Вы поёте великолепно! Почему пение в душе полезно для здоровья?-10

Фото: pixabay.com

Мы все знакомы с теплом и счастьем, которые чувствуем при общении с другими людьми. То же самое происходит и во время пения. Исследования показали, что пение в группе может благоприятно повлиять как на физическое, так и на психическое здоровье. Исследователи из Гетеборгского университета в Швеции утверждают, что пение в хоре может успокаивать в такой же мере, как и занятия йогой.

Почему пение делает нас счастливее?  

Вы поёте великолепно! Почему пение в душе полезно для здоровья?-13

Фото: pexels.com

Во время пения мы проделываем дыхательные упражнения, благодаря чему кровь насыщается кислородом. Улучшается кровообращение – повышается настроение. Ну и конечно, во время пения вырабатываются так называемые гормоны счастья – эндорфин и окситоцин, поэтому в следующий раз (уверяет автор статьи), когда вы будете петь в офисе, а начальник попросит вас помолчать, просто объясните, что вы поете во благо. Ведь счастливый работник – эффективный работник!  

А сколько часов в сутки вы спите? Рассказываем, почему так важен здоровый сон – подробности здесь.

# Пение # калейдоскоп # Джемма Харрис # Фотофакт

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