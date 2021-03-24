Вы поёте великолепно! Почему пение в душе полезно для здоровья?

Все хоть когда-то во весь голос кричали любимую песню с друзьями, или напевали приклеившийся мотив в душе. Но задумывались ли вы, что пение действительно влияет на здоровье? Джемма Харрис из издания Сalm Moment рассказала, как с помощью пения можно улучшить здоровье. Почему именно в душе мы поем великолепно?

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Когда вы в последний раз устраивали настоящий концерт среди мыльной пены? Ведь это так весело, да и пение всегда звучит великолепно! Но почему? Дело в том, что плитка в ванной комнате не поглощает звук, что делает ее идеальной звуковой системой. Кроме того, душ – небольшое пространство, поэтому голос звучит очень мощно. Поэтому смело исполняйте свою любимую композицию – петь вы будете великолепно! Пение помогает похудеть!

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Хотите сбросить несколько килограммов? Ответ прост – исполните пару любимых хитов! Пение сжигает 136 калорий в час. Хорошо, может быть это не такая эффективная тренировка, как поход в спортзал или пробежка, но пение стоя сжигает больше калорий, чем ходьба, йога или легкая домашняя работа. Также во время вокальных упражнений тренируются легкие. Может ли пение уменьшить уровень стресса?

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В 2013 году американские ученые выяснили, что во время пения повышается уровень окситоцина – гормона, связанного со снижением стресса. Дело в том, что пение – отличный способ самовыражения и снятия эмоционального напряжения. Хор – пережиток прошлого или отличная идея?

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Мы все знакомы с теплом и счастьем, которые чувствуем при общении с другими людьми. То же самое происходит и во время пения. Исследования показали, что пение в группе может благоприятно повлиять как на физическое, так и на психическое здоровье. Исследователи из Гетеборгского университета в Швеции утверждают, что пение в хоре может успокаивать в такой же мере, как и занятия йогой. Почему пение делает нас счастливее?

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