Вы поёте великолепно! Почему пение в душе полезно для здоровья?
Все хоть когда-то во весь голос кричали любимую песню с друзьями, или напевали приклеившийся мотив в душе. Но задумывались ли вы, что пение действительно влияет на здоровье?
Джемма Харрис из издания Сalm Moment рассказала, как с помощью пения можно улучшить здоровье.
Почему именно в душе мы поем великолепно?
Когда вы в последний раз устраивали настоящий концерт среди мыльной пены? Ведь это так весело, да и пение всегда звучит великолепно! Но почему? Дело в том, что плитка в ванной комнате не поглощает звук, что делает ее идеальной звуковой системой. Кроме того, душ – небольшое пространство, поэтому голос звучит очень мощно. Поэтому смело исполняйте свою любимую композицию – петь вы будете великолепно!
Пение помогает похудеть!
Хотите сбросить несколько килограммов? Ответ прост – исполните пару любимых хитов! Пение сжигает 136 калорий в час. Хорошо, может быть это не такая эффективная тренировка, как поход в спортзал или пробежка, но пение стоя сжигает больше калорий, чем ходьба, йога или легкая домашняя работа. Также во время вокальных упражнений тренируются легкие.
Может ли пение уменьшить уровень стресса?
В 2013 году американские ученые выяснили, что во время пения повышается уровень окситоцина – гормона, связанного со снижением стресса. Дело в том, что пение – отличный способ самовыражения и снятия эмоционального напряжения.
Хор – пережиток прошлого или отличная идея?
Мы все знакомы с теплом и счастьем, которые чувствуем при общении с другими людьми. То же самое происходит и во время пения. Исследования показали, что пение в группе может благоприятно повлиять как на физическое, так и на психическое здоровье. Исследователи из Гетеборгского университета в Швеции утверждают, что пение в хоре может успокаивать в такой же мере, как и занятия йогой.
Почему пение делает нас счастливее?
Во время пения мы проделываем дыхательные упражнения, благодаря чему кровь насыщается кислородом. Улучшается кровообращение – повышается настроение. Ну и конечно, во время пения вырабатываются так называемые гормоны счастья – эндорфин и окситоцин, поэтому в следующий раз (уверяет автор статьи), когда вы будете петь в офисе, а начальник попросит вас помолчать, просто объясните, что вы поете во благо. Ведь счастливый работник – эффективный работник!
А сколько часов в сутки вы спите? Рассказываем, почему так важен здоровый сон – подробности здесь.