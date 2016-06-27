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Видеофакт: самую страшную горку построили в Лос-Анджелесе

27 июня 2016 11:51
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Новости США. «Это самая страшная горка в мире», – говорят те, кто уже успел ощутить на себе прелести нового аттракциона в Лос-Анджелесе.

Страху добавляют не только высота, но и стены конструкции: она полностью из стекла. Строители уверяют, что горка совершенно безопасна. Обещают, что толстое стекло выдержит даже ураганный ветер и землетрясение.

Горка Skyslide, ведущая с 70 на 69 этаж небоскреба U.S. Bank – около 13 метров в длину. Посетителям предлагают скатиться на платформу на 69-м этаже. Она также расположена снаружи небоскреба. Протяженность горки – всего 14 м. 

# калейдоскоп # Аттракционы

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