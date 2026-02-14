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От +4 до -26 с туманом и слабой метелью – погода в Беларуси на неделю

14 февраля 2026 17:03
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От +4 до -26 с туманом и слабой метелью – погода в Беларуси на неделю-2

В начале недели республика будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. По юго-восточной половине страны прогнозируется снег и слабая метель. По северо-западной половине существенных осадков не ожидается. Местами на дорогах гололедица. Ночью и утром слабый туман, изморозь. Температура воздуха минимальная ночью -14..-21. При прояснениях до -26 градусов. Максимальная днем -7..-14.

В дальнейшем погода примет неустойчивый характер. Фронтальные разделы будут взаимодействовать с холодными арктическими воздушными массами, вызывая осадки разной интенсивности в виде снега и мокрого снега. В южных районах возможен дождь. Не обойдется без тумана и гололедных явлений. По ночам температура будет изменяться от -1 до -16. При прояснениях в основном по северу иногда возможна понижение до -17..-24 градусов. Преобладающей температура воздуха днем ожидается -5..-12. В южных и юго-западных регионах -4..+2.

Подробный прогноз по областям страны:

От +4 до -26 с туманом и слабой метелью – погода в Беларуси на неделю-4
От +4 до -26 с туманом и слабой метелью – погода в Беларуси на неделю-5
От +4 до -26 с туманом и слабой метелью – погода в Беларуси на неделю-6
От +4 до -26 с туманом и слабой метелью – погода в Беларуси на неделю-7
От +4 до -26 с туманом и слабой метелью – погода в Беларуси на неделю-8
От +4 до -26 с туманом и слабой метелью – погода в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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