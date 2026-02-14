В Софии до +13 и кратковременный дождь, а Вильнюсе -10 – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя, температура до -2. В Вене -2 и кратковременный снег. В Риме прогнозируется дождь и до +13. В Мадриде столбики термометров покажут +12 без существенных осадков.

В Софии до +13 и кратковременный дождь. В турецкой столице также до +13, но без осадков. В Афинах +18 и переменная облачность.