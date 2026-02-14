Прямой эфир

В Софии до +13 и кратковременный дождь, а Вильнюсе -10 – погода в Европе на неделю

14 февраля 2026 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Софии до +13 и кратковременный дождь, а Вильнюсе -10 – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя, температура до -2. В Вене -2 и кратковременный снег. В Риме прогнозируется дождь и до +13. В Мадриде столбики термометров покажут +12 без существенных осадков.

В Софии до +13 и кратковременный дождь, а Вильнюсе -10 – погода в Европе на неделю-4

В Софии до +13 и кратковременный дождь. В турецкой столице также до +13, но без осадков. В Афинах +18 и переменная облачность.

В Софии до +13 и кратковременный дождь, а Вильнюсе -10 – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге без существенных осадков и мороз до -9 градусов. В Вильнюсе -10, облачно с прояснениями. В Варшаве -6 и небольшой кратковременный снег, +1 в Киеве. В столице России прогнозируется 0 градусов, без осадков, будет облачно с прояснениями.

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
От +4 до -26 с туманом и слабой метелью – погода в Беларуси на неделю
14 февраля 2026 17:03

От +4 до -26 с туманом и слабой метелью – погода в Беларуси на неделю

ИКИ РАН: На Солнце появился огромный смайлик, обращенный к Земле
13 февраля 2026 08:14

ИКИ РАН: На Солнце появился огромный смайлик, обращенный к Земле

В Париже +11, а в Риме +14 с переменной облачностью – погода в Европе на неделю
07 февраля 2026 18:09

В Париже +11, а в Риме +14 с переменной облачностью – погода в Европе на неделю