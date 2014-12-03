В Камбодже 54-летнюю слониху проводили на пенсию

54-летнюю слониху проводили на пенсию с почестями. В Камбодже провожают на пенсию 54-летнюю слониху. В стране она местная знаменитость, поэтому церемония проходит со всеми почестями.



Слониху по кличке Самбо провожают на пенсию в Камбодже. Ей 54 года и она в стране достаточно знаменита. Из Пномпеня её доставят в заповедник слонов в другой провинции.



На протяжении нескольких десятков лет слониха возила на своей спине туристов. Теперь же она состарилась и отправляется на заслуженный отдых. В заповеднике она будет наслаждаться компанией своих собратьев, а также хорошим питанием.

Во время церемонии Самбо благословили, а также угостили её бананами и водой.



Владелец Самбо нашёл её в 1980 году. С того времени они были неразлучны.



Теперь слонихе предстоит пройти подготовку, чтобы выдержать дорогу в контейнере. Ей также придётся пройти процесс адаптации, чтобы жить в незнакомой лесной среде.