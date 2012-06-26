В Америке компания энтузиастов рассмешила людей в метро не произнеся ни слова

Американец Чарльз Тодд и компания единомышленников решили устроить необычную акцию для поднятия настроения горожанам утром. Они спустились в метро и расположились на самом длинном эскалаторе в нью-йоркском метро один за другим. Каждый из участников держал отдельную табличку «Роб желает», «Поприветствовать», «Вас», «Приготовьтесь»! После этого пассажиры замирали в ожидании. Вскоре показывался тот самый Роб (Чарльз Тодд) и помощник, который держал табличку со стрелкой «Роб». Почти все американцы тут же расплывались в улыбке, многие приветствовали Роба, а некоторые даже пытались узнать его номер мобильного. Своей цели участники необычного мероприятия точно добились!