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«Сейчас уже и на свадьбы берут». Белорусы перестали верить в приметы про жёлтые цветы

06 марта 2019 09:05
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Какой подарок лучше подарить женщине на 8 марта? У каждой свои предпочтения, но, всё-таки, дамы будут рады цветам. Кто отвечает за обязательный атрибут в праздничные дни, ведь важно, чтобы букетов хватило всем?

«Сейчас уже и на свадьбы берут». Белорусы перестали верить в приметы про жёлтые цветы -1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора ОАО «Дорорс» – Оксана Кучук, руководитель вокзального комплекса ОАО «Дорос» – Марина Рагульская и начальник торгового отдела по промышленной группе товаров ОАО «Дорос» – Надежда Проявина.

Люди покупают жёлтые розы? Они верят в приметы?

Марина Рагульская, руководитель вокзального комплекса ОАО «Дорос»:
Вы знаете, раньше верили, а сейчас уже и на свадьбы берут жёлтые розы и делают красивые композиции, даже некоторые делают свадебный букет. Жёлтый в сочетании с голубым, если это подходит под стиль и под всё остальное.

«Сейчас уже и на свадьбы берут». Белорусы перестали верить в приметы про жёлтые цветы -4

Какие выращивают розы в ОАО «Дорос»? В каких регионах Минска можно приобрести данную продукцию?

Подробности – в видеоматериале.

# Растения и цветы # калейдоскоп # Оксана Кучук # Марина Рагульская # Надежда Проявина # Фотофакт

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