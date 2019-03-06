«Сейчас уже и на свадьбы берут». Белорусы перестали верить в приметы про жёлтые цветы

Какой подарок лучше подарить женщине на 8 марта? У каждой свои предпочтения, но, всё-таки, дамы будут рады цветам. Кто отвечает за обязательный атрибут в праздничные дни, ведь важно, чтобы букетов хватило всем?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора ОАО «Дорорс» – Оксана Кучук, руководитель вокзального комплекса ОАО «Дорос» – Марина Рагульская и начальник торгового отдела по промышленной группе товаров ОАО «Дорос» – Надежда Проявина.

Люди покупают жёлтые розы? Они верят в приметы?

Марина Рагульская, руководитель вокзального комплекса ОАО «Дорос»:

Вы знаете, раньше верили, а сейчас уже и на свадьбы берут жёлтые розы и делают красивые композиции, даже некоторые делают свадебный букет. Жёлтый в сочетании с голубым, если это подходит под стиль и под всё остальное.