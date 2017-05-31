«Ролан Гаррос»: теннисиста выгнали с турнира за поцелуи в прямом эфире

Новости Франции. Организаторы престижного теннисного турнира приняли решение о лишении аккредитации 21-летнего французского теннисиста Максим Аму. Федерация тенниса Франции назвала поведение спортсмена неприемлемым и отвратительным. Руководитель федерации с горечью отметил, что дисквалификация будет уроком для молодого игрока.
Дело в том, что Аму во время интервью спортивному телеканалу несколько раз пытался поцеловать журналистку
Мали Томас против ее воли. Молодой человек буквально повис на девушке, хотел приобнять.
«Если бы я не была в прямом эфире, то ударила бы его», – заявила Мали, комментируя ситуацию изданию Huffington Post France.
В пресс-службе телеканала Eurosport поведение Аму осудили и заявили, что ждут извинений.
Теннисист уже извинился перед журналисткой.
На своей странице в социальной сети он назвал свое поведение грубым и подчеркнул, что «каждый день учится на своих ошибках».
Максим Аму (запись в Instagram):
Приношу глубокие извинения Тома, если она была обижена или шокирована моим жестом. Готов принести их лично. Каждый день я учусь на своих ошибках, чтобы стать лучше как человек и как теннисист. Я провел великолепную неделю на «Ролан Гаррос», и эмоции где-то зашкалили. Получилось, что грубо повёл себя по отношению к журналистке.
Открытый чемпионат Франции по теннису – один из четырех турниров Большого шлема. «Ролан Гаррос» стартовал 21 мая и завершится 10 июня.