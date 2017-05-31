«Ролан Гаррос»: теннисиста выгнали с турнира за поцелуи в прямом эфире

Новости Франции. Организаторы престижного теннисного турнира приняли решение о лишении аккредитации 21-летнего французского теннисиста Максим Аму. Федерация тенниса Франции назвала поведение спортсмена неприемлемым и отвратительным. Руководитель федерации с горечью отметил, что дисквалификация будет уроком для молодого игрока.

Дело в том, что Аму во время интервью спортивному телеканалу несколько раз пытался поцеловать журналистку

Мали Томас против ее воли. Молодой человек буквально повис на девушке, хотел приобнять.



«Если бы я не была в прямом эфире, то ударила бы его», – заявила Мали, комментируя ситуацию изданию Huffington Post France.