Телеведущая СТВ Ольга Бурлакова вышла замуж!

Съемочная команда программы «Утро. Студия хорошего настроения» находится на свадьбе нашей телеведущей, умницы, красавицы и просто хорошей девушки – Оли Бурлаковой и ее жениха Андрея Светличного! Главные слова произнесены, новобрачные поздравили друг друга первым поцелуем уже в новом статусе: мужа и жены.

Еще неделю назад Оля со своим женихом собирались пойти в ЗАГС в майках и джинсах. Но в последний момент коллеги и друзья уговорили невесту устроить настоящую свадьбу со всеми ее атрибутами. Так появилось потрясающее белое платье, необычная фата и букет невесты с логотипом СТВ!

Как оказалось, Оля и Андрей знакомы очень давно, у них даже был роман в далеком детстве! Потом они не виделись 15 долгих лет и встретились… в Минске, совершенно случайно оказавшись вдвоем в закрывающемся торговом центре. Эта встреча круто изменила их жизнь и привела в ЗАГС!

В свидетели Оля пригласила своих коллег - соведущего Александра Меженного и руководителя дирекции художественных программ Ольгу Сахарову, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».