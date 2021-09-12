Сочувствие и смех. Истории птиц, которые повидали всякое и уцелели

Вероятно, многие люди однажды попадали в какую-нибудь передрягу. Можно предположить, что с большинством из нас это случилось ещё в школе, когда надо было выйти к доске. И вот ты стоишь, глаза по пять копеек, ждёшь своей участи. Однако не только люди попадают в сложные ситуации, животным это тоже свойственно. К счастью для них, многие Homo sapiens с радостью готовы прийти на выручку. И, пожалуй, весьма забавные ситуации случаются, когда в передряге оказывают птицы. Только посмотрите на них. Первая история Этот случай произошёл в августе 2018 года. Сокол, предположительно, гнался за какой-то маленькой птичкой, не сумел войти в вираж и врезался в автомобиль, застряв головой в решётке.

Фото: pikabu.ru/@mainka

К счастью для пернатого, поблизости проходил мужчина, который захотел помочь. Он позвал помощника с перчатками.

Фото: pikabu.ru/@mainka

Один мужчина держал сокола, чтобы тот не поранился, а другой распилил часть решётки.

Фото: pikabu.ru/@mainka

Когда дело было сделано, птицу показали специалистам, которые убедились, что сокол жив, здоров и может дальше заниматься своими делами в дикой природе.

Фото: pikabu.ru/@mainka

Вторая история Инцидент случился в августе 2020 года, о нём сообщил LADbible. Сова каким-то образом угодила в ловушку для крыс, а также получила ожоги. Ветеринары не были уверены, причиной ожогов стала реакция на клей или это было связано с маслом.

Фото: Caters News Agency

Однако после осмотра выяснилось, что раны не слишком серьёзные. Пернатую искупали в тёплой ванне, а потом намазали специальным кремом. Дальше её передали специалистам по хищным птицам, чтобы он за ней присматривал, пока она не сможет позаботиться о себе сама. Но уже тогда птица могла благополучно летать.

Фото: Caters News Agency

Третья история История произошла в августе 2016 года. Пикабушница Yoll имеет большой опыт в ухаживании за птицами. В один из дней с Yoll связались и сказали, что у одной девушки живёт сова, которая, если не попадёт в грамотные руки, долго не протянет. В итоге птицу отдали Yoll.

Фото: pikabu.ru/@Yoll

Выяснилось, что девушке подарили домового сыча, но ухаживать за ним никто не умел. Клетка была слишком маленькой, еда неправильной, а купали птицу раз в месяц. Yoll сразу показала сыча ветеринару. Специалист заверила, что запас жизни у пернатого ещё приличный, но его надо нормально кормить и хорошенько вымыть.

Фото: pikabu.ru/@Yoll

Спустя месяц заботы птица стала выглядеть уже существенно лучше.

Фото: pikabu.ru/@Yoll

Четвёртая история Случилась в ноябре 2019 года. Спасатели занимались тушением лесного пожара, когда увидели грозное пернатое. Большая рогатая сова прыгала посреди горящих деревьев и явно не знала, что делать. Пожарные укутали птицу в свою одежду и вынесли на свежий воздух.

Фото: facebook.com/venturacountyfire

И, похоже, гордое животное было не слишком радо тому, что пришлось полагаться на помощь двуногих. Из сурового хищника в обаятельную птицу. Показываем, как меняется сова при включении света. Смотрите здесь.

Фото: facebook.com/venturacountyfire

Пятая история Эта история произошла в апреле 2020 года. Офицеру по охране дикой природы позвонил человек и сказал, что обнаружил возле шоссе мёртвого орла. Прибыв к указанному месту, офицер выяснил, что пернатый вполне живой, просто устал немного.

Фото: facebook.com/ARGameandFish

Мужчина усадил птицу на переднее сиденье автомобиля и отвёз в центр реабилитации. И уже совсем скоро орлу стало намного лучше.

Фото: facebook.com/ARGameandFish

Шестая история Случилась в июле 2020 года. В полицию позвонили и сказали, что какая-то птица слишком близко подлетела к футбольным воротам и запуталась в сетке. К месту был направлен офицер, который выяснил, что пострадавшей является большая рогатая сова.

Фото: facebook.com/westlakepolice

Мужчина освободил птицу, а потом отвёз её к ветеринарам, чтобы они убедились, что с животным всё хорошо. Пернатый не пострадал.

Фото: facebook.com/westlakepolice

Седьмая история Инцидент произошёл в ноябре 2020 года. И вновь большая рогатая сова запуталась в сетке футбольных ворот. Птицу показали ветеринарам. Оказалось, что с ней всё в порядке, поэтому её почти сразу вновь выпустили на волю.

Фото: twitter.com/MAEnviroPolice