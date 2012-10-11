Сколько чувств у человека? Как минимум – девять!

О чувствах человека — вкус, обоняние, осязание, слух, зрение. Это все? На самом деле чувств как минимум девять. Пять — те, что всем нам известны, были впервые перечислены еще Аристотелем, который, будучи выдающимся ученым, все же нередко попадал впросак. К примеру, согласно Аристотелю, думаем мы с помощью сердца, а у мух всего по четыре лапки.

По общепринятому мнению, у человека есть еще четыре чувства.

Термоцепция — чувство тепла (или его отсутствия) на нашей коже.

Эквибриоцепция — чувство равновесия, которое определяется содержащими жидкость полостями в нашем внутреннем ухе.

Ноцицепция — восприятие боли кожей, суставами и органами тела.

Проприоцепция — или «осознание тела». Это понимание того, где находятся части нашего тела, даже мы не чувствуем и не видим их.

Кроме того, существуют чувства, которые есть у некоторых животных, но отсутствуют у людей. Акулы, например, обладают сильной электроцепцией, позволяющей им чувствовать электрические поля; магнитоцепция определяет поля магнитные и используется в системах навигации птиц и насекомых.

Каждый ученый имеет свое собственное мнение насчет того, существуют ли еще какие-то чувства, кроме этих девяти. А некоторые вообще убеждены, что их не меньше двадцати одного, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».