22 ноября 1960 года первый «Запорожец» сошёл с конвейера. Чем ещё известен этот день?

День словарей и энциклопедий

22 ноября отмечают международный праздник – День словарей и энциклопедий. Инициатором его создания является Общество любителей русской словесности. В этот день в 1801 году родился ученый, писатель, беллетрист, крупнейший знаток русского языка Владимир Иванович Даль. Конечно, он наиболее известен своим составлением «Толкового словаря русского языка». На самом деле, на протяжении всей жизни человеку необходимы разные словари: классические и современные, лингвистические и энциклопедические. Сегодня смело и уверенно можно говорить о возрастающей роли словарей. В наше время именно словари остаются непререкаемыми источниками правильного словоупотребления. Энциклопедией же принято называть научное или научно-популярное справочное издание, которое содержит систематизированную информацию по различным областям знаний и практической деятельности. Безусловно, энциклопедию можно смело назвать сокровищницей человеческих знаний. Это особый вид книги, пожалуй, самым незаменимый с точки зрения практической пользы. Отметить День словарей и энциклопедий довольно просто – можно полистать любой словарь или энциклопедию – наверняка у вас дома такие имеются.

22 ноября 1946 года в продажу впервые поступили шариковые ручки. Сначала только в Англии, чуть позже их удобство оценили во всем мире. А уже сегодня каждую секунду на Земле продают 125 ручек. Кстати, самая дорогая шариковая ручка, внесенная в Книгу рекордов Гиннесса, – платиновая Montegrappa, цена которой составляет 1 миллион евро. 22 ноября 1960 года с конвейера сошла первая партия «Запорожцев»

«Жужик», он же «запор», он же «горбатый», он же «ушастый». Только по-настоящему народный автомобиль мог удостоиться такого числа прозвищ. 22 ноября 1960 года с конвейера запорожского завода «Коммунар» (позже – «Запорожский автомобилестроительный завод») сошла первая промышленная партия автомобилей «Запорожец» – ЗАЗ-965. Этот маленький автомобиль стоил вдвое дешевле «Жигулей» и втрое – «Волги». Довольно быстро советский «народный» автомобиль снискал славу неприхотливого и ремонтопригодного. Кстати, известна машина была не только в СССР, но и за границей, где она продавалась под брендом Yalta. Кое-где «горбатых» еще можно увидеть на дорогах, а «потомки» ЗАЗ-965 выпускались Запорожским автозаводом до осени 2008 года. День сыновей