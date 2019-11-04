Рыбаки словили огромную скумбрию, а десятки акул выпрыгнули из воды, чтобы её украсть

Рыбаки вручную вытягивали 30-килограммовую скумбрию, а десятки акул соревновались с людьми в ловкости. Хищники бросались на добычу, поэтому люди часто доставали из воды улов, от которого были откушены большие куски.

Рыбаки пытались поймать большую скумбрию. Однако им пытались помешать акулы, которые выпрыгивали из океана, чтобы украсть добычу, сообщает Daily Mail.

Рыбу ловили на приманки, прикрепленные тросами к лодке. Улов можно вытянуть с большим трудом.

Работа оказалась очень сложной – рыбаки показали серьезные травмы рук, которые они получили. 30-летняя любительница рыбалки Хуанита показала, как стальной трос оставил глубокий порез на руке – у женщины были раздроблены кости и ей понадобилась транспортировка в госпиталь на вертолете.

Еще один рыбак был укушен опасной медузой и был госпитализирован. Оба пострадавших уже идут на выздоровление.