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Рыбаки словили огромную скумбрию, а десятки акул выпрыгнули из воды, чтобы её украсть

04 ноября 2019 08:34
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Рыбаки пытались поймать большую скумбрию. Однако им пытались помешать акулы, которые выпрыгивали из океана, чтобы украсть добычу, сообщает Daily Mail.  

Рыбаки вручную вытягивали 30-килограммовую скумбрию, а десятки акул соревновались с людьми в ловкости. Хищники бросались на добычу, поэтому люди часто доставали из воды улов, от которого были откушены большие куски.  

Рыбаки словили огромную скумбрию, а десятки акул выпрыгнули из воды, чтобы её украсть-1

Рыбу ловили на приманки, прикрепленные тросами к лодке. Улов можно вытянуть с большим трудом.  

Рыбаки словили огромную скумбрию, а десятки акул выпрыгнули из воды, чтобы её украсть-4

Работа оказалась очень сложной – рыбаки показали серьезные травмы рук, которые они получили. 30-летняя любительница рыбалки Хуанита показала, как стальной трос оставил глубокий порез на руке – у женщины были раздроблены кости и ей понадобилась транспортировка в госпиталь на вертолете.  

Еще один рыбак был укушен опасной медузой и был госпитализирован. Оба пострадавших уже идут на выздоровление.   

Рыбаки словили огромную скумбрию, а десятки акул выпрыгнули из воды, чтобы её украсть-7

Выловленную целую рыбу продают на рынок и в супермаркеты, а ту, которой уже успела полакомиться акула, отправляют на барбекю, чтобы накормить команду.   

«Она появилась из ниоткуда». Тихая рыбалка отца и сына закончилась встречей с гигантской акулой (смотрите здесь).  

# Охота и рыболовство # калейдоскоп # Фотофакт

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