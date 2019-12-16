Предложила услуги бабушки. Одинокая женщина трогательно обратилась к людям накануне Рождества

«Я умею готовить и могу сделать ужин. Я принесу еду и подарки для детей. У меня никого нет, это действительно больно! Можно ли мне стать частью вашей семьи».

Пенсионерка в письме рассказала, что у нее никого нет, поэтому она хотела бы почувствовать семейное тепло.

Одинокая пенсионерка из Оклахомы решила разместить объявление, в котором предложила услуги бабушки на Рождество.

Это сообщение заметил пользователь соцсетей Карсон Карлок – он опубликовал скриншот обращения и решил найти женщину.

Он рассказал, что пользователи сервиса, где было опубликовано письмо, начали заваливать женщину своими ответами. Это напугало ее, она удалила сообщение.

Но Карлок все-таки продолжал поиски бабушки. Парень объяснил, что прошлое Рождество его мама тоже отмечала в одиночестве, и это было тяжело.

Молодой человек узнал, что бабушку зовут Кэрри. После долгих поисков парень нашел ее почту. Однако женщина ответила, не примет предложение провести Рождество вместе из-за личных обстоятельств.

Несмотря на это Карсон призвал пользователей соцсетей вспоминать о близких не только в Рождество, но и в течение года. «Я хочу, чтобы всем бабушкам и дедушкам было с кем провести Рождество. Большое спасибо за поддержку и любовь».