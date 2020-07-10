Поклонники сравнили 19-летнюю Шэрон Стоун с нынешней. И восхитились результатом

Американская актриса Шэрон Стоун поделилась с фанатами своей давней фотографией. На снимке артистке 19 лет, но поклонников заинтересовало кое-что другое.

«Давайте вернёмся в те дни, когда я работала моделью за границей. Мне было 19 лет», – подписала снимок Стоун.