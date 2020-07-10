Поклонники сравнили 19-летнюю Шэрон Стоун с нынешней. И восхитились результатом
Американская актриса Шэрон Стоун поделилась с фанатами своей давней фотографией. На снимке артистке 19 лет, но поклонников заинтересовало кое-что другое.
«Давайте вернёмся в те дни, когда я работала моделью за границей. Мне было 19 лет», – подписала снимок Стоун.
Фото: instagram.com/sharonstone
Пользователи соцсети восхитились снимком и отметили, что Шэрон была прекрасна тогда, и всё так же красива сейчас. Но самое интересное началось, когда актриса на следующий день похвасталась новой стрижкой.
Увидев две фотографии Стоун рядом, фанаты осознали, что за прошедшие годы артистка лишь немного изменилась. Поклонники удивились, что у Шэрон почти нет морщин, хотя она утверждает, что не пользуется услугами пластических хирургов.
Фото: instagram.com/sharonstone
По словам актрисы, она не считает подтяжки лица и прочие процедуры необходимыми, ведь в старении есть своя красота.
А вот другая женщина категорически против старения. Она сделала 47 косметических процедур, чтобы добиться естественной красоты (здесь подробности).