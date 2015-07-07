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Модель Playboy оказалась серийной убийцей

07 июля 2015 14:12
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Новости Хорватии. Голубоглазую красавицу задержали в ходе спецоперации под кодовым названием «Кукла». Слободанка Тошич подозревается в пяти убийствах. Одной из ее жертв стал бывший возлюбленный – криминальный авторитет.

Полицейские полагают, что обладательница титула «Мисс Босния и Герцеговина» входила в преступную группировку, которую возглавлял ее любовник. Сейчас он уже отбывает наказание. Кроме них в банде числилось еще 30 человек. В общей сложности преступникам удалось похитить порядка 6 миллионов долларов. 

Согласно материалам дела, в 2012 году состоялось задержание большинства участников банды. Двое подозреваемых не дожили до суда. Один из них покончил с собой, а другой скончался от болезни сердца. Еще двое – Сеад Робович и Эдин Ахметспахич – признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием. Суд учел это обстоятельство и приговорил их к пяти годам заключения каждого.

Модель Playboy оказалась серийной убийцей-1

Тошич приехала в Хорватию из Боснии и Герцеговины. В Хорватии она снималась для глянцевых журналов, в том числе для Playboy, а также участвовала в реалити-шоу (сербская версия «Остаться в живых»). 

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В мусорном банке Северного Майами было найдено обгорелое тело 26-летней Полы Сладевски – танцовщицы, ранее позировавшей для Playboy.

Труп девушки был обезображен до неузнаваемости, однако экспертам удалось идентифицировать личность Сладевски по зубам. Подробности шокирующей истории здесь. 

# Криминал

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