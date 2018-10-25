Новый взгляд на привычное блюдо. Готовим бульон, который будет храниться неделю

Для хозяек, которые любят эксперименты на кухне, предлагаем интересный способ приготовления одного из классических блюд. Его рассказала основатель кулинарной школы Алена Высоцкая.

Для приготовления понадобится куриное мясо, лук, морковь, сельдерей и чеснок.

Отличия этого рецепта в том, что белок, находящийся в основе бульона, запечатывается благодаря тому, что мясо и овощи сперва запекаются в духовке.

Пошаговый рецепт блюда смотрите здесь.

Такой бульон будет храниться в холодильнике неделю и может стать отличной основой для соусов, супов и вторых блюд.