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«На мониторе набираю нужный размер, запускаю программу». Показываем, как делают обувь «Марко»

06 декабря 2018 08:02
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Совершенство складывается из мелочей. А совершенство – это уже не мелочи! Именно детали предметов гардероба отражают индивидуальность их обладателя и становятся визитной карточкой изготовителя. Мастерство отделки обуви и аксессуаров «Марко» – это богатство замыслов и безукоризненное чувство вкуса.   

«На мониторе набираю нужный размер, запускаю программу». Показываем, как делают обувь «Марко»-1

Светлана Грищенко, инженер по стандартизации и сертификации УПП «Витма» холдинга «Марко»:
Холдинг «Марко» активно применяет новые технологии, чтобы удовлетворить предпочтения потребителей. Это и вышивка, это лазерная обработка. Художники холдинга трудятся именно над созданием самих рисунков. И это отличает наше изделие от изделий других торговых марок.     

«На мониторе набираю нужный размер, запускаю программу». Показываем, как делают обувь «Марко»-4

С помощью инноваций, узнаваемый почерк изделий стал еще безупречнее. Уникальный программно-аппаратный комплекс для лазерной гравировки и перфорации превращает верх обуви и декор сумок в произведение искусства.  

Артур Буевич, ведущий инженер по автоматизации и механизации технологических процессов холдинга «Марко»:
Этот комплекс позволяет выполнять перфорацию на деталях, верх обуви любых размеров, любой формы, любого рисунка. Эта перфорация изготавливается очень быстро и качественно. В отличие от других перфораций заготовка не получает микроповреждений и более надежна в эксплуатации.          

«На мониторе набираю нужный размер, запускаю программу». Показываем, как делают обувь «Марко»-7

Это похоже на лазерное шоу! Красиво и быстро – заготовки любого размера и уровня сложности обрабатываются всего за считанные минуты. Ювелирная работа машины, позволяющая экономить время и повышать производительность.   

Татьяна Малаховская, обработчик деталей, изделий и полуфабрикатов холдинга «Марко»:
На мониторе набираю нужный размер, запускаю программу. Пластина заезжает в лазерный комплекс для обработки, пока комплекс обрабатывает эту пластину, я подготавливаю другую.   

«На мониторе набираю нужный размер, запускаю программу». Показываем, как делают обувь «Марко»-10

А этот аппарат заменяет собой высококвалифицированных швей, освобождая их от рутиной работы и давая возможность выполнять более ответственные операции.    

Артур Буевич:   
Сейчас мы находимся возле швейного полуавтомата для сборки плоских заготовок верха обуви. Технология простая, изготавливается специальная оснастка, в которой вырезаны гнезда. Деталь заготовки верха укладывается в это гнездо и работнице надо всего лишь нажать на педаль.    

«На мониторе набираю нужный размер, запускаю программу». Показываем, как делают обувь «Марко»-13

Замысловатые надписи и всевозможные рисунки, стилизующие модели, также – дело техники.   

Павел Комиссаров, раскройщик материалов холдинга «Марко»:   
Машина для тамопечати позволяет изготовить рисунки на коже, причем с разными вариациями: с надписями и без.   

«На мониторе набираю нужный размер, запускаю программу». Показываем, как делают обувь «Марко»-16

Вышивка на коже – особый шик! Благодаря этой внушительных размеров железной помощнице на изделиях распускаются бутоны и красуются нетривиальные узоры. 

*На правах рекламы     

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