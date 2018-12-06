«На мониторе набираю нужный размер, запускаю программу». Показываем, как делают обувь «Марко»
Совершенство складывается из мелочей. А совершенство – это уже не мелочи! Именно детали предметов гардероба отражают индивидуальность их обладателя и становятся визитной карточкой изготовителя. Мастерство отделки обуви и аксессуаров «Марко» – это богатство замыслов и безукоризненное чувство вкуса.
Светлана Грищенко, инженер по стандартизации и сертификации УПП «Витма» холдинга «Марко»:
Холдинг «Марко» активно применяет новые технологии, чтобы удовлетворить предпочтения потребителей. Это и вышивка, это лазерная обработка. Художники холдинга трудятся именно над созданием самих рисунков. И это отличает наше изделие от изделий других торговых марок.
С помощью инноваций, узнаваемый почерк изделий стал еще безупречнее. Уникальный программно-аппаратный комплекс для лазерной гравировки и перфорации превращает верх обуви и декор сумок в произведение искусства.
Артур Буевич, ведущий инженер по автоматизации и механизации технологических процессов холдинга «Марко»:
Этот комплекс позволяет выполнять перфорацию на деталях, верх обуви любых размеров, любой формы, любого рисунка. Эта перфорация изготавливается очень быстро и качественно. В отличие от других перфораций заготовка не получает микроповреждений и более надежна в эксплуатации.
Это похоже на лазерное шоу! Красиво и быстро – заготовки любого размера и уровня сложности обрабатываются всего за считанные минуты. Ювелирная работа машины, позволяющая экономить время и повышать производительность.
Татьяна Малаховская, обработчик деталей, изделий и полуфабрикатов холдинга «Марко»:
На мониторе набираю нужный размер, запускаю программу. Пластина заезжает в лазерный комплекс для обработки, пока комплекс обрабатывает эту пластину, я подготавливаю другую.
А этот аппарат заменяет собой высококвалифицированных швей, освобождая их от рутиной работы и давая возможность выполнять более ответственные операции.
Артур Буевич:
Сейчас мы находимся возле швейного полуавтомата для сборки плоских заготовок верха обуви. Технология простая, изготавливается специальная оснастка, в которой вырезаны гнезда. Деталь заготовки верха укладывается в это гнездо и работнице надо всего лишь нажать на педаль.
Замысловатые надписи и всевозможные рисунки, стилизующие модели, также – дело техники.
Павел Комиссаров, раскройщик материалов холдинга «Марко»:
Машина для тамопечати позволяет изготовить рисунки на коже, причем с разными вариациями: с надписями и без.
Вышивка на коже – особый шик! Благодаря этой внушительных размеров железной помощнице на изделиях распускаются бутоны и красуются нетривиальные узоры.
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