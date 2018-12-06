«На мониторе набираю нужный размер, запускаю программу». Показываем, как делают обувь «Марко»

Совершенство складывается из мелочей. А совершенство – это уже не мелочи! Именно детали предметов гардероба отражают индивидуальность их обладателя и становятся визитной карточкой изготовителя. Мастерство отделки обуви и аксессуаров «Марко» – это богатство замыслов и безукоризненное чувство вкуса.

Светлана Грищенко, инженер по стандартизации и сертификации УПП «Витма» холдинга «Марко»:

Холдинг «Марко» активно применяет новые технологии, чтобы удовлетворить предпочтения потребителей. Это и вышивка, это лазерная обработка. Художники холдинга трудятся именно над созданием самих рисунков. И это отличает наше изделие от изделий других торговых марок.

С помощью инноваций, узнаваемый почерк изделий стал еще безупречнее. Уникальный программно-аппаратный комплекс для лазерной гравировки и перфорации превращает верх обуви и декор сумок в произведение искусства. Артур Буевич, ведущий инженер по автоматизации и механизации технологических процессов холдинга «Марко»:

Этот комплекс позволяет выполнять перфорацию на деталях, верх обуви любых размеров, любой формы, любого рисунка. Эта перфорация изготавливается очень быстро и качественно. В отличие от других перфораций заготовка не получает микроповреждений и более надежна в эксплуатации.

Это похоже на лазерное шоу! Красиво и быстро – заготовки любого размера и уровня сложности обрабатываются всего за считанные минуты. Ювелирная работа машины, позволяющая экономить время и повышать производительность. Татьяна Малаховская, обработчик деталей, изделий и полуфабрикатов холдинга «Марко»:

На мониторе набираю нужный размер, запускаю программу. Пластина заезжает в лазерный комплекс для обработки, пока комплекс обрабатывает эту пластину, я подготавливаю другую.

А этот аппарат заменяет собой высококвалифицированных швей, освобождая их от рутиной работы и давая возможность выполнять более ответственные операции. Артур Буевич:

Сейчас мы находимся возле швейного полуавтомата для сборки плоских заготовок верха обуви. Технология простая, изготавливается специальная оснастка, в которой вырезаны гнезда. Деталь заготовки верха укладывается в это гнездо и работнице надо всего лишь нажать на педаль.

Замысловатые надписи и всевозможные рисунки, стилизующие модели, также – дело техники. Павел Комиссаров, раскройщик материалов холдинга «Марко»:

Машина для тамопечати позволяет изготовить рисунки на коже, причем с разными вариациями: с надписями и без.