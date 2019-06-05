«Можно 5 километров гулять и не заметить, как прошло время». Топ-3 набережных от Антона Славина

Минские набережные славятся грязевыми ваннами. Антон Славин, радиоведущий:

Вот, смотрите, можно не ездить в грязелечебницу, сэкономить, потому что, я думаю, здесь вся таблица Менделеева.

Антон Славин – радиоведущий. Антон за 20 лет путешествий побывал в 103 странах, расказали в программе «Специальный репортаж». И сравнить ему, действительно, есть с чем. У него есть свой топ набережных.

Антон Славин:

Самая эффектная, самая инстаграмная, самая фотогеничная – это, конечно, набережная в Гонконге. Она в 8 вечера играет лазерным шоу, невероятные огни, бесплатно, кстати, всё это шоу показывают.

Если говорить о молодёжной, тусовочной – это Барселона, потому что она такая неформальная.

Если вы любите гулять по 5 километров, выбирайте Тенерифе. Особенно зону Коста Адехе – там такие бухточки изъеденные, можно 5 километров гулять и не заметить, как прошло время.