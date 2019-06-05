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«Можно 5 километров гулять и не заметить, как прошло время». Топ-3 набережных от Антона Славина

05 июня 2019 18:55
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Минские набережные славятся грязевыми ваннами.

Антон Славин, радиоведущий:
Вот, смотрите, можно не ездить в грязелечебницу, сэкономить, потому что, я думаю, здесь вся таблица Менделеева.

«Можно 5 километров гулять и не заметить, как прошло время». Топ-3 набережных от Антона Славина-1

«Можно 5 километров гулять и не заметить, как прошло время». Топ-3 набережных от Антона Славина-3

Антон Славин – радиоведущий. Антон за 20 лет путешествий побывал в 103 странах, расказали в программе «Специальный репортаж». И сравнить ему, действительно, есть с чем. У него есть свой топ набережных.

«Можно 5 километров гулять и не заметить, как прошло время». Топ-3 набережных от Антона Славина-6

Антон Славин:
Самая эффектная, самая инстаграмная, самая фотогеничная – это, конечно, набережная в Гонконге.

Она в 8 вечера играет лазерным шоу, невероятные огни, бесплатно, кстати, всё это шоу показывают.

«Можно 5 километров гулять и не заметить, как прошло время». Топ-3 набережных от Антона Славина-9

Если говорить о молодёжной, тусовочной – это Барселона, потому что она такая неформальная.

«Можно 5 километров гулять и не заметить, как прошло время». Топ-3 набережных от Антона Славина-12

Если вы любите гулять по 5 километров, выбирайте Тенерифе.

Особенно зону Коста Адехе – там такие бухточки изъеденные, можно 5 километров гулять и не заметить, как прошло время.

«Можно 5 километров гулять и не заметить, как прошло время». Топ-3 набережных от Антона Славина-15

Наверное, это мои самые любимые набережные. Ну, а живу я тут, в 500 метрах и часто, несмотря на то, что это речная и не всегда хорошо пахнущая, особенно сейчас, летом, набережная – мне нравится, я счастлив. И нужно создать здесь такую атмосферу, чтобы люди хотели сюда приходить.

# Отдых # калейдоскоп # Антон Славин

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