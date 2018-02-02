Без мужчин: возле Финляндии появится остров только для женщин

Новости Финляндии. Летом 2018 года на острове возле Финляндии будет открыт курорт только для женщин.

Как сообщает The New York Post, женщины смогут заказывать отдых от одного дня до недели. Такую возможность предоставит основательница курорта «SuperShe» Кристина Ротт. Идея посетила Ротт, когда она отдыхала в Ашраме в Калабасасе, недалеко от пляжей Малибу. Женщина заметила, что мужское общество заставляет дам напрягаться и тянуться к косметике.

Кристина решилась создать женскую зону отдыха после встречи с жителем Финляндии, в которого она влюбилась. Родители мужчины владели островом. Он рассказывал, что рядом продаётся ещё один. Ротт восхитилась красотой острова и купила его.

Пока что курорт опробуют знакомые основательницы. Уже с лета бронировать места смогут все женщины. В дальнейшем Кристина рассмотрит возможность открыть остров и для мужчин.

Летом прошлого года Шотландия выставила на продажу остров Алва.