Такая обработка придаст кожаным вещам блеск и освежающий вид. Как можно использовать кофейную гущу

Кофейная гуща может заменить чистящий порошок. Нанесите эту кашицу на застарелые жировые пятна и удалите их.

Кофейная гуща обладает многими полезными свойствами, поэтому не стоит ее сразу выбрасывать. Чем может помочь это органическое сырье?

Для комнатных растений, нуждающихся в кислой почве, кофейная гуща может быть отличным удобрением. Но предварительно она должна полностью разложиться.

Разведите в равных количествах кофейную гущу и глицерин и протрите темные кожаные изделия. Такая обработка придаст кожаным вещам блеск и освежающий вид.

Освежитель воздуха

Кофейная гуща может помочь справиться с неприятными запахами, например, в шкафу. Достаточно завернуть ее в чистую тряпку и поместить в бельевой шкаф, чтобы она пропитала воздух кофейным ароматом.

Скраб для тела

Чтобы избавиться от омертвевших клеток кожи, можно использовать кофейную гущу как скраб. Для нормальной и сухой кожи гущу нужно развести растительным маслом, сметаной, сливками или молоком. А для жирной – кефиром, простоквашей или молочной сывороткой.