Такая обработка придаст кожаным вещам блеск и освежающий вид. Как можно использовать кофейную гущу
Кофейная гуща обладает многими полезными свойствами, поэтому не стоит ее сразу выбрасывать. Чем может помочь это органическое сырье?
Чистящее средство
Кофейная гуща может заменить чистящий порошок. Нанесите эту кашицу на застарелые жировые пятна и удалите их.
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Уход за кожаными изделиями
Разведите в равных количествах кофейную гущу и глицерин и протрите темные кожаные изделия. Такая обработка придаст кожаным вещам блеск и освежающий вид.
Удобрение
Для комнатных растений, нуждающихся в кислой почве, кофейная гуща может быть отличным удобрением. Но предварительно она должна полностью разложиться.
Источник фото: pixabay.com
Освежитель воздуха
Кофейная гуща может помочь справиться с неприятными запахами, например, в шкафу. Достаточно завернуть ее в чистую тряпку и поместить в бельевой шкаф, чтобы она пропитала воздух кофейным ароматом.
Скраб для тела
Чтобы избавиться от омертвевших клеток кожи, можно использовать кофейную гущу как скраб. Для нормальной и сухой кожи гущу нужно развести растительным маслом, сметаной, сливками или молоком. А для жирной – кефиром, простоквашей или молочной сывороткой.