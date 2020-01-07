Девочка во время игры сломала стену. Реакция мамы ребёнка заслужила уважение множества людей

Неприятности могут произойти в любое время, даже в рождественские и новогодние дни. Но женщина смогла терпеливо отреагировать на то, что её дочь сломала стену. Теперь девочка испытывает ещё больше доверия к родителям. Мама рассказала о случившемся на странице в Facebook. Инцидент произошёл накануне Рождества. Дочери женщины играли в доме. Девятилетняя девочка в какой-то момент сломала стену из гипсокартона.

Фото: facebook.com/MomPlayAtHome

В слезах ребёнок подошёл к маме и сказал, что должен кое-что показать, после чего отвёл к стене. Женщина не стала кричать. Она увидела, что дочь очень сожалела о содеянном. Поняв, что мама не будет ругаться, девочка сказала, что ей страшно рассказывать об этом отцу. Женщина решила не настаивать и предложила дочери во всём признаться, когда она будет готова.

Фото: facebook.com/MomPlayAtHome

В это время мама ребёнка показала мужу пролом в стене, чтобы мужчина успел морально подготовиться и не стал ругать дочь. Автор истории рассказала, что теперь девочка больше доверяет своим родителям, и это лучший рождественский подарок для них. Позже дочь предложила матери и отцу, чтобы они не дарили ей подарки на Рождество. Также ребёнок добавил, что согласен отдать свои сбережения на ремонт.

Фото: facebook.com/MomPlayAtHome