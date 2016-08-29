Ястреб-осоед 29 августа посетил Белорусский клуб биатлона

Новости Беларуси. В Белорусском клубе биатлона 29 августа побывала важная птица. На улице Революционной в Минске сотрудники центра заметили необычного пернатого гостя.

По внешнему виду у птицы было повреждено крыло.

После консультации с орнитологами оказалось, что это редкий представитель пернатых из семейства ястребиных — осоед.

Скорее всего, крылатый хищник направлялся на зимовку в жаркие страны, но небольшая травма изменила планы птицы.

Любитель насекомых с удовольствием полакомился салом, посетил биатлонный центр и, скорее всего, обретёт новый дом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Азаренко:

Один из знакомых нашего клуба заберёт его к себе, в агроусадьбу. В вольер, где есть подобные птицы. Там она получит реабилитацию, лечение по возможности. И будет, наверное, отпущена на природу.

Семён Левый, орнитолог, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак бацькаўшчыны»:

Хищные птицы для города явление относительно редкое. Если птица не нуждается в помощи человека, у неё нет каких-то видимых повреждений, то птицу можно отпускать, вывезя за городскую черту. Если птица ослаблена, есть какие-то видимые повреждения, то, конечно, нужно показывать ветеринару и уже дальше решать её судьбу.