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Ястреб-осоед 29 августа посетил Белорусский клуб биатлона

29 августа 2016 18:54
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Новости Беларуси. В Белорусском клубе биатлона 29 августа побывала важная птица. На улице Революционной в Минске сотрудники центра заметили необычного пернатого гостя.

По внешнему виду у птицы было повреждено крыло.

После консультации с орнитологами оказалось, что это редкий представитель пернатых из семейства ястребиных — осоед. 

Скорее всего, крылатый хищник направлялся на зимовку в жаркие страны, но небольшая травма изменила планы птицы.

Любитель насекомых с удовольствием полакомился салом, посетил биатлонный центр и, скорее всего, обретёт новый дом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Азаренко:
Один из знакомых нашего клуба заберёт его к себе, в агроусадьбу. В вольер, где есть подобные птицы. Там она получит реабилитацию, лечение по возможности. И будет, наверное, отпущена на природу.

Семён Левый, орнитолог, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак бацькаўшчыны»:
Хищные птицы для города явление относительно редкое. Если птица не нуждается в помощи человека, у неё нет каких-то видимых повреждений, то птицу можно отпускать, вывезя за городскую черту. Если птица ослаблена, есть какие-то видимые повреждения, то, конечно, нужно показывать ветеринару и уже дальше решать её судьбу.

# Курьезы # калейдоскоп # Семен Левый # Александр Азаренко

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