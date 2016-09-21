Кинопремьеры 22 сентября: новая «Великолепная семерка», мультфильм и российский ужастик про блогеров

Для тех, кто за весь сентябрь так и не сходил в кинотеатр, по причине нелюбви к воодушевляющим политическим фильмам и отсутствию интереса к страданиям Бриджит Джонс, самое время туда наведаться. Ведь на этой неделе в прокат выходит долгожданная «Великолепная семерка» и еще несколько весьма занимательных картин. «Великолепная семерка» реж. Антуан Фукуа

Ремейк классического вестерна 1960 года, который рассказывает про отряд наемных ковбоев и солдат. Они встают на защиту небольшого провинциального городка от злодея Боуга, который хочет выкупить землю у местных жителей и развернуть на ней добычу золота. В отличие от фильма пятидесятилетней давности, новая «Семерка» обещает быть куда более кровавой и веселой. Антуан Фукуа избавил свой фильм от пафоса оригинала и наделил его колоритнейшими персонажами, которых зрители уж точно не спутают между собой (в этом заключалась проблема оригинального фильма). Тут вам и суровый предводитель отряда Чисольм, сыгранный Дензелом Вашингтоном, и обаятельный остряк Джош Фарадей, в исполнении харизматичного Криса Пратта, и еще пятеро совершенно не похожих друг на друга героев. В этом фильме даже нашлось место женскому персонажу – героиня Хейли Беннетт здесь не просто реквизит, а полноценный воин, мало в чем уступающий семерке. «Аисты» реж. Николас Столлер, Даг Свитлэнд

Красочный мультик про небесную корпорацию, в которой занимаются доставкой детишек по всему миру. Это раньше аисты делали эту работу сами, теперь же все они трудятся в курьерской службе, где принимают заказы через интернет, а потом отправляют на землю посылки с «товаром». Но один аист случайно запускает машину по производству детей и получает незапланированную «бесхозную» девочку. Теперь он должен срочно найти малышке семью, пока об этом не узнало его начальство. Фантазия сценаристов неисчерпаема. Мультфильм с таким необычным сюжетом выпустила студия Warner Animation Group, та самая, которая несколько лет назад построила из конструктора целый мир в «Лего. Фильм». Из иностранной критики пока очень сложно понять про качество мультфильма. Но уже по трейлеру видно, что он великолепно нарисован и оригинально детализирован. Детям точно должно понравиться. «Дизлайк» реж. Павел Руминов

Некий неизвестный собирает восьмерых самых популярных российских видеоблогеров в роскошном загородном коттедже, под предлогом дегустации нового энергетического напитка. Но все это оказывается ловушкой – теперь все молодые люди стали участниками кровавой игры. Каждый неправильный шаг будет стоить жизни одному из них. В российском кино очень туго с жанром ужасов, и не известно исправит ли ситуацию новый фильм Павла Руминова. У режиссера уже есть опыт в этом жанре – в 2007 году он представил на суд общественности хоррор «Мертвые дочери», который наделал много шума, но был заклеймен критиками и зрителями. Остается только надеяться, что постановщик поработал над ошибками и «Дизлайк» получится достойным представителем своего жанра. Да и тематика у фильма более чем актуальная, так что в итоге все может выйти очень и очень неплохо. «Она» реж. Пол Верховен

Мишель, состоятельная женщина средних лет, владелица компании по разработке видеоигр. Она в разводе, сын уже давно вырос, у нее необременительный роман с мужем подруги, а дела на работе идут лучше некуда. Но однажды в ее дом врывается мужчина, жестоко избивает ее и насилует. Мишель не заявляет в полицию, а сама решает найти насильника и разобраться с ним по-своему. «Она» покорила Каннский кинофестиваль этого года. 78-летний голландский режиссер снял новаторский, язвительный, смешной, злой триллер, разоблачающий пороки общества и делающий это изыскано и с большим эстетическим вкусом. Великолепная Изабель Юппер сыграла в «Она» одну из своих лучших ролей. На всех фестивалях фильм встречали долгими восторженными овациями – теперь пришла пора восхищаться этой картиной и минским зрителям. «Молодость по страховке» реж. Энди Теннант