«Это подпитывает тревогу и стресс». Как бороться с прокрастинацией

Как порой хочется отложить на завтра то, что можно сделать сегодня. Тянуть кота за хвост – любимое занятие, нет, не лентяев – прокрастинаторов. На старте любого дела такие персоны, как правило, «спотыкаются» о чашечку чая и еще один выпуск любимого телесериала. В итоге чемодан из поездки до сих пор не разобран, а иностранный язык все еще не выучен. Вот как этот феномен объясняют психологи. Ольга Гома, детский и семейный психолог:

С биологической точки зрения объясняется это тем, что у нас в префронтальной коре формируются какие-то определенные цели, задачи и средства их достижения, но там есть свой резерв ресурса, и когда этот ресурс истощается, то нам нужен отдых, и этот отдых мы восполняем с помощью дофамина. Подключается лимбическая система, которая отвечает за удовлетворение удовольствия здесь и сейчас.

Прокрастинация – это ментальный капкан. Оказавшись в заложниках собственного разума, мы корим себя за сиюминутные порывы мнимого удовольствия. Ольга Гома:

Когда человек ленится, он обычно не испытывает по этому поводу никаких эмоций, он просто лежит, отдыхает, ничего не делает и ему с этим нормально. Если человек прокрастинирует, это подпитывает тревогу и стресс. Мы не просто ждем подходящего времени, а мы постоянно переживаем, обвиняем себя: я неэффективна, я непродуктивна.

Прокрастинация нередко срабатывает и как защитный механизм. Ольга Гома:

Очень часто это тянется с самого детства, когда родители обесценили какое-то наше поведение. Например, ребенок хотел порадовать маму, испек торт, но при этом замазал всю кухню, мама недовольна, даже если она не сказала об этом словами, но ребенок почувствовал. И каждый раз, когда мы к чему-то стремимся, когда мы, например, во взрослой жизни хотим открыть какое-то свое дело, то мы будем это откладывать.

Желание ослабить хватку и нажать на бессрочную паузу также вызывают немотивированные цели и задачи. Ольга Гома:

Бывает, что человек хочет чего-то, но не знает, зачем ему это нужно – и здесь включается прокрастинация. Например, когда мы хотим выучить иностранный язык, но мы не понимаем, зачем нам именно это нужно. Если мы разложим все это на цели, задачи, то нам будет легче начать это делать. Например, я хочу выучить английский, потому что хочу прочитать «Маленького принца» в оригинале.

Перекладывание дел в долгий ящик – следствие не только страха потерпеть фиаско, но и, напротив – внезапного успеха. Ольга Гома:

Например, жена боится, что начнет зарабатывать больше, чем муж, и это как-то повлияет на их отношения, и она откладывает начинание своего дела.

Первый шаг на пути к исцелению – это признание проблемы. Ольга Гома:

Далее мы ищем причину, почему же это происходит, от чего меня это защищает, для чего мне это нужно. И уже потом, когда мы нашли причину, справились с ней, проговорили ее, мы начинаем структурировать наш план, что нам делать дальше, и двигаемся маленькими шажками к поставленной цели.