«Им трудно сконцентрироваться, если информации больше, чем в посте в Instagram». Почему скука – лучший друг ребёнка?

Как вы проводили вечера выходных в детстве? Никакого YouTube или компьютерных игр, никаких социальных сетей, в телевизоре всего четыре канала, а торгово-развлекательных центров не было и в помине. Скука? Сегодня все иначе. Интересно, как бы справилось молодое поколение, если бы их отправили в прошлое и им пришлось пережить такое воскресенье? Они не продержались бы и минуты. Конечно, это не их вина. Ведь сегодня развлечения повсюду. И это негативно влияет на здоровье и развитие детей.

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Слишком много экранного времени увеличивает риск возникновения поведенческих проблем у малышей, сообщает Daily Mail. Макс Пембертон, врач-психиатр, утверждает, что случаи обращения в службу психологической поддержки детей увеличиваются с каждым днем. Часто родители используют планшет или телефон, чтобы успокоить или отвлечь ребенка. И это удобно, но абсолютно безответственно. Мы стерилизуем бутылочки, следим за здоровым питанием ребенка, не разрешаем ему ковыряться в грязи или бегать по лужам, но при этом игнорируем зависимость от гаджетов и даже сами им способствуем. Макс Пембертон, врач-психиатр:

Неслучайно понижение уровня внимания и трудности поведения у детей возникли с развитием технологий. Сегодня им трудно сконцентрироваться, если информации больше, чем в посте в Instagram.

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В исследовании, проведенном среди пяти тысяч британских родителей, три четверти сказали, что их ребенок проводит за телефоном, планшетом или компьютером девять часов в день, что почти вдвое больше, чем до вспышки коронавируса. Исследования также показывают, что дети младше пяти лет в среднем проводят у экрана телефона более четырех часов в день. В это трудно поверить. Однако представьте, как это влияет на их мозг?

Фото: pixabay.com

«Дети упускают жизненно важный реальный, а не виртуальный социальный контакт», – убежден Пембертон. Но что еще хуже – дети абсолютно не могут терпеть скуку. Они постоянно нуждаются в развлекательных видео, играх, которые не требуют длительной концентрации. А ведь научиться расслабляться и замедляться, просто наблюдать за миром – жизненно важные навыки, но мы воспитываем поколение, которое ничего из этого не умеет. Дети привыкают, что вещи интересны и привлекают внимание, когда реальность редко такова.

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