«Им трудно сконцентрироваться, если информации больше, чем в посте в Instagram». Почему скука – лучший друг ребёнка?
Как вы проводили вечера выходных в детстве? Никакого YouTube или компьютерных игр, никаких социальных сетей, в телевизоре всего четыре канала, а торгово-развлекательных центров не было и в помине. Скука? Сегодня все иначе. Интересно, как бы справилось молодое поколение, если бы их отправили в прошлое и им пришлось пережить такое воскресенье? Они не продержались бы и минуты. Конечно, это не их вина. Ведь сегодня развлечения повсюду. И это негативно влияет на здоровье и развитие детей.
Слишком много экранного времени увеличивает риск возникновения поведенческих проблем у малышей, сообщает Daily Mail. Макс Пембертон, врач-психиатр, утверждает, что случаи обращения в службу психологической поддержки детей увеличиваются с каждым днем.
Часто родители используют планшет или телефон, чтобы успокоить или отвлечь ребенка. И это удобно, но абсолютно безответственно. Мы стерилизуем бутылочки, следим за здоровым питанием ребенка, не разрешаем ему ковыряться в грязи или бегать по лужам, но при этом игнорируем зависимость от гаджетов и даже сами им способствуем.
Макс Пембертон, врач-психиатр:
Неслучайно понижение уровня внимания и трудности поведения у детей возникли с развитием технологий. Сегодня им трудно сконцентрироваться, если информации больше, чем в посте в Instagram.
В исследовании, проведенном среди пяти тысяч британских родителей, три четверти сказали, что их ребенок проводит за телефоном, планшетом или компьютером девять часов в день, что почти вдвое больше, чем до вспышки коронавируса.
Исследования также показывают, что дети младше пяти лет в среднем проводят у экрана телефона более четырех часов в день. В это трудно поверить. Однако представьте, как это влияет на их мозг?
«Дети упускают жизненно важный реальный, а не виртуальный социальный контакт», – убежден Пембертон.
Но что еще хуже – дети абсолютно не могут терпеть скуку. Они постоянно нуждаются в развлекательных видео, играх, которые не требуют длительной концентрации. А ведь научиться расслабляться и замедляться, просто наблюдать за миром – жизненно важные навыки, но мы воспитываем поколение, которое ничего из этого не умеет. Дети привыкают, что вещи интересны и привлекают внимание, когда реальность редко такова.
«Я заметил эту тенденцию среди молодых врачей. Многие из них возмущены тем, что им приходится заниматься менее захватывающими аспектами медицины. Например, брать кровь или заполнять бланки».
Стоит задуматься и начать ограничивать время, которое ребенок проводит с гаджетами. Поначалу малышу будет трудно, но только так они научатся справляться со скукой. Это поможет развить воображение и креативные навыки, а так же они научатся расслабляться и станут вести себя спокойнее. И поверьте, в будущем они вас за это поблагодарят!
Иногда родители готовы на все, чтобы развеселить своего ребенка. Особенно папы, когда остаются сидеть с маленькими дочерьми. Посмотрите, какой макияж сделали маленькие принцессы своим отцам – смотреть здесь.