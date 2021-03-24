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«Им трудно сконцентрироваться, если информации больше, чем в посте в Instagram». Почему скука – лучший друг ребёнка?

24 марта 2021 08:06
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Как вы проводили вечера выходных в детстве? Никакого YouTube или компьютерных игр, никаких социальных сетей, в телевизоре всего четыре канала, а торгово-развлекательных центров не было и в помине. Скука? Сегодня все иначе. Интересно, как бы справилось молодое поколение, если бы их отправили в прошлое и им пришлось пережить такое воскресенье? Они не продержались бы и минуты. Конечно, это не их вина. Ведь сегодня развлечения повсюду. И это негативно влияет на здоровье и развитие детей.  

«Им трудно сконцентрироваться, если информации больше, чем в посте в Instagram». Почему скука – лучший друг ребёнка?-1

Фото: pixabay.com  

Слишком много экранного времени увеличивает риск возникновения поведенческих проблем у малышей, сообщает Daily Mail. Макс Пембертон, врач-психиатр, утверждает, что случаи обращения в службу психологической поддержки детей увеличиваются с каждым днем.  

Часто родители используют планшет или телефон, чтобы успокоить или отвлечь ребенка. И это удобно, но абсолютно безответственно. Мы стерилизуем бутылочки, следим за здоровым питанием ребенка, не разрешаем ему ковыряться в грязи или бегать по лужам, но при этом игнорируем зависимость от гаджетов и даже сами им способствуем.  

Макс Пембертон, врач-психиатр:  
Неслучайно понижение уровня внимания и трудности поведения у детей возникли с развитием технологий. Сегодня им трудно сконцентрироваться, если информации больше, чем в посте в Instagram.  

«Им трудно сконцентрироваться, если информации больше, чем в посте в Instagram». Почему скука – лучший друг ребёнка?-4

Фото: pixabay.com

В исследовании, проведенном среди пяти тысяч британских родителей, три четверти сказали, что их ребенок проводит за телефоном, планшетом или компьютером девять часов в день, что почти вдвое больше, чем до вспышки коронавируса.  

Исследования также показывают, что дети младше пяти лет в среднем проводят у экрана телефона более четырех часов в день. В это трудно поверить. Однако представьте, как это влияет на их мозг?

«Им трудно сконцентрироваться, если информации больше, чем в посте в Instagram». Почему скука – лучший друг ребёнка?-7

Фото: pixabay.com

«Дети упускают жизненно важный реальный, а не виртуальный социальный контакт», убежден Пембертон.

Но что еще хуже – дети абсолютно не могут терпеть скуку. Они постоянно нуждаются в развлекательных видео, играх, которые не требуют длительной концентрации. А ведь научиться расслабляться и замедляться, просто наблюдать за миром жизненно важные навыки, но мы воспитываем поколение, которое ничего из этого не умеет. Дети привыкают, что вещи интересны и привлекают внимание, когда реальность редко такова.  

«Им трудно сконцентрироваться, если информации больше, чем в посте в Instagram». Почему скука – лучший друг ребёнка?-10

Фото: pexels.com  

«Я заметил эту тенденцию среди молодых врачей. Многие из них возмущены тем, что им приходится заниматься менее захватывающими аспектами медицины. Например, брать кровь или заполнять бланки».  

Стоит задуматься и начать ограничивать время, которое ребенок проводит с гаджетами. Поначалу малышу будет трудно, но только так они научатся справляться со скукой. Это поможет развить воображение и креативные навыки, а так же они научатся расслабляться и станут вести себя спокойнее. И поверьте, в будущем они вас за это поблагодарят!  

Иногда родители готовы на все, чтобы развеселить своего ребенка. Особенно папы, когда остаются сидеть с маленькими дочерьми. Посмотрите, какой макияж сделали маленькие принцессы своим отцам – смотреть здесь.  

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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