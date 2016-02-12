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Дмитрий Рябов: Будет не по сезону теплая погода, но сырая.

12 февраля 2016 18:30
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Новости Беларуси. Не по сезону. В столице сохранится аномально теплая для февраля погода. На минских улицах будет сыро и ветрено. Во второй половине недели специалисты прогнозируют небольшое  похолодание, после которого не обойдется без гололедицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:
Аномально теплая погода, которая установилась в нашей столице в начале февраля, сохранится и в ближайшие выходные. Будет не по сезону теплая погода, но, к сожалению, сырая. В начале следующей недели ожидаются осадки смешанного характера, преобладающая температура днем составит +1+3 градуса. Начиная со среды, температура воздуха начнет понижаться – ожидается морозная погода.

# Погода в Беларуси # калейдоскоп # Дмитрий Рябов

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