Дмитрий Рябов: Будет не по сезону теплая погода, но сырая.

Новости Беларуси. Не по сезону. В столице сохранится аномально теплая для февраля погода. На минских улицах будет сыро и ветрено. Во второй половине недели специалисты прогнозируют небольшое похолодание, после которого не обойдется без гололедицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:

Аномально теплая погода, которая установилась в нашей столице в начале февраля, сохранится и в ближайшие выходные. Будет не по сезону теплая погода, но, к сожалению, сырая. В начале следующей недели ожидаются осадки смешанного характера, преобладающая температура днем составит +1+3 градуса. Начиная со среды, температура воздуха начнет понижаться – ожидается морозная погода.