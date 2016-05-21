«Да, было страшно»: Светлана Бондарчук впервые рассказала о разводе с Федором Бондарчуком

Новости России. На протяжении многих лет эта пара становилась самой стильной парой России. Их брак был примером для коллег, а поклонники считали их союз одним из самых крепких звездных браков.



У Федора и Светланы красивая история любви. У них двое детей, две внучки.





Федор Бондарчук с сыном Сергеем и внучками. Источник фото: instagram.com/a030aa/

Спустя несколько месяцев молчания Светлана решилась на откровенное интервью. Главреду журнала Tatler она рассказала о новой жизни, страхах, надеждах и попытках остаться с Федором друзьями.



Светлана Бондарчук:

Да, было страшно. Наверное, мне страшнее, чем Федору. Но мы приняли это решение. Это был единственный способ сохранить себя и нас. Сейчас или никогда. В нас, возможно, видели идеальную семью, мы были для многих своего рода ролевой моделью, мы просто не имели права расходиться – ведь столько людей разочарованы!





Федор и Светлана Бондарчук. Источник фото: архив TATLER