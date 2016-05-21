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«Да, было страшно»: Светлана Бондарчук впервые рассказала о разводе с Федором Бондарчуком

21 мая 2016 16:13
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Новости России. На протяжении многих лет эта пара становилась самой стильной парой России. Их брак был примером для коллег, а поклонники считали их союз одним из самых крепких звездных браков. 

У Федора и Светланы красивая история любви. У них двое детей, две внучки.


Федор Бондарчук с сыном Сергеем и внучками. Источник фото: instagram.com/a030aa/

«Да, было страшно»: Светлана Бондарчук впервые рассказала о разводе с Федором Бондарчуком-1

Спустя несколько месяцев молчания Светлана решилась на откровенное интервью. Главреду журнала Tatler она рассказала о новой жизни, страхах, надеждах и попытках остаться с Федором друзьями.

Светлана Бондарчук:
Да, было страшно. Наверное, мне страшнее, чем Федору. Но мы приняли это решение. Это был единственный способ сохранить себя и нас. Сейчас или никогда. В нас, возможно, видели идеальную семью, мы были для многих своего рода ролевой моделью, мы просто не имели права расходиться  ведь столько людей разочарованы!


Федор и Светлана Бондарчук. Источник фото: архив TATLER

Напомним, в марте пара заявила, что даже после развода они намерены остаться друзьями. Ни у всех знаменитых пар все проходит так же гладко. Прошлый год славится огромным количеством звездных расставаний – и некоторые из них стали огромной неожиданностью для поклонников (здесь подробнее).

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Светлана Бондарчук # Федор Бондарчук

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