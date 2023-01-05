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5 января – Международный разгрузочный день. Чем ещё известна эта дата?

05 января 2023 06:44
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День работников социальной защиты

5 января – Международный разгрузочный день. Чем ещё известна эта дата?-1

5 января – День работников социальной защиты. Профессиональный праздник был учрежден в 1998 году в соответствии с Указом Президента с целью подчеркнуть значимость и важность работы социальных служб, которые оказывают поддержку всем категориям граждан. Сегодня в сфере социальной защиты и в органах по труду Беларуси работают почти 40 тысяч человек, которые ежедневно предлагают профессиональную психологическую и консультативную поддержку населению, оказывают материальную помощь семьям, пенсионерам, ветеранам, людям с ограниченными возможностями и другим людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В нашей стране предпринят ряд кардинальных мер по улучшению положения семьи. Действующая система государственных пособий семьям, имеющим детей, в совокупности с другими выплатами социального характера – различного рода льготами, налоговыми вычетами – обеспечивает прямую материальную поддержку семьи при рождении и воспитании детей. В свой профессиональный праздник сотрудники Министерства труда и социальной защиты принимают поздравления, а особо отличившиеся в работе – премии и награды от руководства.

5 января – Международный разгрузочный день. Чем ещё известна эта дата?-4

5 января 2005 года в Солнечной системе обнаружили карликовую планету Эрида. Ее открыла группа американских астрономов. Официальное заявление об открытии было опубликовано лишь полгода спустя, летом. Планету назвали в честь греческой богини раздора Эриды – уж очень она горячая. Средняя температура ее поверхности составляет приблизительно 253 градуса. А еще на поверхности Эриды лежит метановый снег. Эрида – вторая по размеру после Плутона карликовая планета Солнечной системы.

Международный разгрузочный день

5 января – Международный разгрузочный день. Чем ещё известна эта дата?-7

Долгие годы во многих странах Новый год отмечается в первую очередь обильным застольем, а уж потом веселыми гуляньями. За несколько дней празднований организм легко набирает 3-5 килограммов. Самое время устроить перерыв в безудержной трапезе. К тому же и повод есть. 5 января – Международный разгрузочный день.

День маленьких историй

5 января – Международный разгрузочный день. Чем ещё известна эта дата?-10

Как скрасить разгрузочный день и провести его весело и занятно? Очень просто! Сегодня в мире еще и День маленьких историй. Прекрасный повод заварить зеленый или травяной чай, уютно устроиться на диване или прямо на мягком ковре и делиться друг с другом смешными и душевными историями из жизни.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!

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# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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