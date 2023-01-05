5 января – Международный разгрузочный день. Чем ещё известна эта дата?

День работников социальной защиты

5 января – День работников социальной защиты. Профессиональный праздник был учрежден в 1998 году в соответствии с Указом Президента с целью подчеркнуть значимость и важность работы социальных служб, которые оказывают поддержку всем категориям граждан. Сегодня в сфере социальной защиты и в органах по труду Беларуси работают почти 40 тысяч человек, которые ежедневно предлагают профессиональную психологическую и консультативную поддержку населению, оказывают материальную помощь семьям, пенсионерам, ветеранам, людям с ограниченными возможностями и другим людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В нашей стране предпринят ряд кардинальных мер по улучшению положения семьи. Действующая система государственных пособий семьям, имеющим детей, в совокупности с другими выплатами социального характера – различного рода льготами, налоговыми вычетами – обеспечивает прямую материальную поддержку семьи при рождении и воспитании детей. В свой профессиональный праздник сотрудники Министерства труда и социальной защиты принимают поздравления, а особо отличившиеся в работе – премии и награды от руководства.