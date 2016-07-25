5 гуру макияжа, способных перевоплотиться в любого человека

Пара взмахов кистью – и нос меньше, глаза выразительнее, губы объемнее, скулы больше. Сегодня многие девушки отточили технику нанесения макияжа настолько, что за 5 минут способны сделать из себя голливудскую красотку. Любительницы косметики порой добавляют в рутину немного креатива и вместо собственного лица в зеркале отражается Скарлетт Йоханссон.

Визажист и видеоблогер Промис Таманг стала популярной еще в 2006 году. Девушка опубликовала ролик, в котором с помощью макияжа перевоплотилась в героиню из фильма «Аватар». Образы Анжелины Джоли, Ники Минаж, Кайли Дженнер принесли каналу на YouTube более десяти миллионов просмотров.