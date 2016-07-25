5 гуру макияжа, способных перевоплотиться в любого человека
Пара взмахов кистью – и нос меньше, глаза выразительнее, губы объемнее, скулы больше. Сегодня многие девушки отточили технику нанесения макияжа настолько, что за 5 минут способны сделать из себя голливудскую красотку. Любительницы косметики порой добавляют в рутину немного креатива и вместо собственного лица в зеркале отражается Скарлетт Йоханссон.
Визажист и видеоблогер Промис Таманг стала популярной еще в 2006 году. Девушка опубликовала ролик, в котором с помощью макияжа перевоплотилась в героиню из фильма «Аватар». Образы Анжелины Джоли, Ники Минаж, Кайли Дженнер принесли каналу на YouTube более десяти миллионов просмотров.
https://www.youtube.com/channel/UC_GvMVffgctSISDkeWlKhXQ
Мишель Фан также относится к блогерам, которые начали вести видеодневник во времена, когда доступом к Интернету мог похвастаться далеко не каждый. Девушка рисует себе «новое лицо» редко, но если уж берется, то добивается максимального сходства со знаменитостью.
https://www.youtube.com/watch?v=rNQ2oDEyVNw
Девушка из Южной Кореи проснулась знаменитой после того, как перевоплотилась в Тейлор Свифт. Блог существует всего год, зрители ждут от визажиста новых креативных работ.
https://www.youtube.com/channel/UCT-_4GqC-yLY1xtTHhwY0hA
Лючия Питталис с косметикой на «ты». Визажист решила воссоздать лица любимых знаменитостей, используя минимальное количество косметических средств. Более 100 тысяч зрителей уже оценили ее талант.
https://www.instagram.com/lucia_pittalis/?hl=en
Филиппинский визажист Паоло Баллестерос, как и миллионы других любителей сериалов, с нетерпением ждет выхода 7 сезон «Игры престолов». Чтобы ожидание не было столь долгим и мучительным, мужчина трансформируется в героев любимого сериала.
https://www.instagram.com/pochoy_29/?hl=en
Автор: Наталия Колешко