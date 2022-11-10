10 ноября – Всемирный день курицы. Чем ещё известна эта дата?

День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД

10 ноября праздник у ветеранов милиции. День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД, отмечаемый в нашей стране, – знаменательный праздник, символизирующий преемственность поколений и уважение к лучшим традициям нашей милиции. 10 ноября 1917 года народным комиссаром внутренних дел Рыковым было подписано постановление «О рабочей милиции». С 1962 года эта дата отмечалась как День советской милиции. Став самостоятельным государством, Республика Беларусь узаконила и статус белорусской милиции, а 4 марта стало в нашей стране Днем милиции. Вместе с тем, отдавая дань уважения героям прошлых лет, МВД Беларуси установило дату 10 ноября как День чествования ветеранов. Бесценный опыт ветераны передают новым поколениям. Меняется уклад жизни, преступления совершаются с использованием все более современной техники, только задачи милиции неизменны: сотрудник так же оберегает жизнь и здоровье, честь и достоинство, права и законные интересы граждан, защищает общество от преступных посягательств. Международный день бухгалтера

Ежегодно 10 ноября специалисты одной из точных профессий отмечают свой профессиональный праздник — Международный день бухгалтера. Дата праздника выбрана в связи с событием конца XV века. 10 ноября 1494 года в Венеции была опубликована книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции», в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени. Одна из глав книги содержала подробное изложение бухгалтерского дела Венеции. Многочисленные подробности бухгалтерских приемов того времени, изложенные Пачиоли, стали основой, которой на протяжении последующих четырех столетий руководствовались в специальных текстах и трудах по бухгалтерии. Луку Пачиоли называют «отцом бухгалтерии», хотя он не был ни изобретателем, ни разработчиком системы. Он всего лишь описал методы, которые использовали в своей работе венецианские торговцы в период итальянского Ренессанса. Всемирный день курицы