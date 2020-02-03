«Вы можете изготовить это дома». Как подкармливать пчёл зимой

Дмитрий Рахматулин, заведующий отраслевой лабораторией пчеловодства РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:

На начало февраля пчеловоды начинают впервые по-серьезному беспокоиться о том, хватит ли пчелкам корма. К концу февраля корм в ваших семьях может закончиться. Оптимальным способом пополнения корма в пчелиных семьях является способ, когда мы кормим пчел при помощи канди.

Канди – это смесь сахарной пудры, меда и пыльцы. Рецепт из 80 кг сахарной пудры, 19 кг меда, одного литра воды и 5% от общего количества по массе пыльцы. Сейчас мы рассмотрим основные приемы, каким образом мы можем положить этот канди в наши семьи в ульях различных типов.

Это типичный 16-рамочный улей, в котором содержится большинство пчел Беларуси, и положить сюда канди довольно легко.

Надрезаем крест-накрест так, чтобы мы его увидели. Кладем рядом возле края клуба пчел и закрываем холстик, производим утепление семьи в обратном порядке.

Очень часто в ульях такого типа многие пчеловоды оставляют на зиму так называемые подклюшники. Это специальная часть улья, которая и в летне-зимний период обеспечивает возможность подкормки, вентиляции, сбора прополиса и другие важные факторы.

Но мы в своем содержании пчел в ульях такого типа используем на зимний период пленку, которая также позволяет положить канди без проблем.

Мы снова берем килограммовую лепешку канди, нож, снимаем крышу улья. Как мы видим, в крышке есть свободное пространство, позволяющее лежать канди и не прижимать его, и аккуратно закрываем крышку.

Если в семье совсем нет кормов, то килограмма канди хватает от 15 до 30 дней для питания сильной семьи. Я не зря называл рецептуру канди, вы можете изготовить это дома. Для этого потребуется кофемолка либо какая-то мельница, которая будет измельчать сахар или вы можете купить готовую пудру, растопить дома мед на водяной бане и вымешать канди дома сами.

Канди – это своеобразный способ спасения пчелосемьи. Если вашим пчелкам не нужно пополнять запасы, то вы точно знаете, что они хорошо накормлены. Можете приоткрыть холст и посмотреть, если еще кормовые запасы есть, то канди класть необязательно. Тогда канди можно использовать как стимулирующую подкормку после первого облета. Если вам нужно спасти вашу семью сегодня, то канди можно положить в любой из дней, не дожидаясь первого весеннего облета.