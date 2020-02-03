Прямой эфир

«Вы можете изготовить это дома». Как подкармливать пчёл зимой

03 февраля 2020 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дмитрий Рахматулин, заведующий отраслевой лабораторией пчеловодства РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
На начало февраля пчеловоды начинают впервые по-серьезному беспокоиться о том, хватит ли пчелкам корма. К концу февраля корм в ваших семьях может закончиться. Оптимальным способом пополнения корма в пчелиных семьях является способ, когда мы кормим пчел при помощи канди.

«Вы можете изготовить это дома». Как подкармливать пчёл зимой-1

Канди это смесь сахарной пудры, меда и пыльцы. Рецепт из 80 кг сахарной пудры, 19 кг меда, одного литра воды и 5% от общего количества по массе пыльцы. Сейчас мы рассмотрим основные приемы, каким образом мы можем положить этот канди в наши семьи в ульях различных типов.

«Вы можете изготовить это дома». Как подкармливать пчёл зимой-4

Это типичный 16-рамочный улей, в котором содержится большинство пчел Беларуси, и положить сюда канди довольно легко.

«Вы можете изготовить это дома». Как подкармливать пчёл зимой-7

Надрезаем крест-накрест так, чтобы мы его увидели. Кладем рядом возле края клуба пчел и закрываем холстик, производим утепление семьи в обратном порядке.

«Вы можете изготовить это дома». Как подкармливать пчёл зимой-10

«Вы можете изготовить это дома». Как подкармливать пчёл зимой-12

«Вы можете изготовить это дома». Как подкармливать пчёл зимой-14

Очень часто в ульях такого типа многие пчеловоды оставляют на зиму так называемые подклюшники. Это специальная часть улья, которая и в летне-зимний период обеспечивает возможность подкормки, вентиляции, сбора прополиса и другие важные факторы.

«Вы можете изготовить это дома». Как подкармливать пчёл зимой-17

Но мы в своем содержании пчел в ульях такого типа используем на зимний период пленку, которая также позволяет положить канди без проблем.

«Вы можете изготовить это дома». Как подкармливать пчёл зимой-20

Мы снова берем килограммовую лепешку канди, нож, снимаем крышу улья. Как мы видим, в крышке есть свободное пространство, позволяющее лежать канди и не прижимать его, и аккуратно закрываем крышку.

«Вы можете изготовить это дома». Как подкармливать пчёл зимой-23

Если в семье совсем нет кормов, то килограмма канди хватает от 15 до 30 дней для питания сильной семьи. Я не зря называл рецептуру канди, вы можете изготовить это дома. Для этого потребуется кофемолка либо какая-то мельница, которая будет измельчать сахар или вы можете купить готовую пудру, растопить дома мед на водяной бане и вымешать канди дома сами.

«Вы можете изготовить это дома». Как подкармливать пчёл зимой-26

Канди это своеобразный способ спасения пчелосемьи. Если вашим пчелкам не нужно пополнять запасы, то вы точно знаете, что они хорошо накормлены. Можете приоткрыть холст и посмотреть, если еще кормовые запасы есть, то канди класть необязательно. Тогда канди можно использовать как стимулирующую подкормку после первого облета. Если вам нужно спасти вашу семью сегодня, то канди можно положить в любой из дней, не дожидаясь первого весеннего облета.

«Вы можете изготовить это дома». Как подкармливать пчёл зимой-29

В настоящее время канди можно купить в специализированных магазинах, которые торгуют оборудованием для пчеловодства и канди высокого качества, который вы можете использовать для пополнения кормовых запасов ваших пчел в весенний период. Пусть будут ваши пчелки здоровы и сыты. 

«Вы можете изготовить это дома». Как подкармливать пчёл зимой-32

# Пчеловодство # Хобби # Дмитрий Рахматулин # Фотофакт # Полезные советы

Другие новости рубрики

Все новости
Как правильно обрезать и формировать черешню?
17 января 2020 07:59

Как правильно обрезать и формировать черешню?

Как правильно обрезать ветви груши для хорошего урожая
13 января 2020 07:56

Как правильно обрезать ветви груши для хорошего урожая

Какой улей выбрать для успешной зимовки пчёл
20 декабря 2019 07:55

Какой улей выбрать для успешной зимовки пчёл