Как правильно обрезать ветви груши для хорошего урожая

Сергей Халимоненко, младший научный сотрудник отдела технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:

Сегодня я вам продемонстрирую приемы обрезки и формировки молодых и более возрастных деревьев.

Это дерево груши было посажено в прошлом году в осенний период. Была произведена минимальная обрезка на высоту 70-80 см с целью, чтобы дерево дало боковые ветви и разветвилось.

В этом году нужно произвести дополнительную обрезку: обрезать ветви на несколько почек сверху для того, чтобы на нем формировались боковые отводки и закладывался урожай.

Следует помнить, что груша является сильнорослой культурой, поэтому не стоит бояться применять различные приемы обрезки и сдерживать высоту дерева, чтобы оно не стремилось расти вверх, а плоды мы получали в зоне доступа, чтобы нам было удобно.

После этого дерево стоит подвязать для того, чтобы в весенний период, когда на нем будут закладываться дополнительные ветви, может быть, даже плоды, просто не сломалось дерево.

В данный момент мы находимся около дерева груши, которому уже 11 лет. Как мы видим, на дереве уже сформированы ветви первого порядка. Для того, чтобы получать ежегодный и качественный урожай, следует производить обрезку ежегодно.

Любая обрезка в саду начинается с вырезки сломанных, поврежденных и заболевших ветвей, так называемая «санитарная обрезка».

Также вырезке подлежат ветви, которые загущают крон. Эта ветвь загущает весь нижний ярус дерева, создает тень и нижние ветви не получают нужного солнечного света, поэтому эти ветви вырезаются на кольцо.

Как бы жалко не было таких операций, но это стоит проводить для того, чтобы у нас получался урожай более крупный и здоровый.

Также вырезке подлежат однолетние побеги, которые направлены во внутрь крона, которые неправильно сформировались и растут не в том направлении.