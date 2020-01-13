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Как правильно обрезать ветви груши для хорошего урожая

13 января 2020 07:56
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Сергей Халимоненко, младший научный сотрудник отдела технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
Сегодня я вам продемонстрирую приемы обрезки и формировки молодых и более возрастных деревьев.

Как правильно обрезать ветви груши для хорошего урожая-1

Это дерево груши было посажено в прошлом году в осенний период. Была произведена минимальная обрезка на высоту 70-80 см с целью, чтобы дерево дало боковые ветви и разветвилось.

Как правильно обрезать ветви груши для хорошего урожая-4

В этом году нужно произвести дополнительную обрезку: обрезать ветви на несколько почек сверху для того, чтобы на нем формировались боковые отводки и закладывался урожай.

Как правильно обрезать ветви груши для хорошего урожая-7

Следует помнить, что груша является сильнорослой культурой, поэтому не стоит бояться применять различные приемы обрезки и сдерживать высоту дерева, чтобы оно не стремилось расти вверх, а плоды мы получали в зоне доступа, чтобы нам было удобно.

Как правильно обрезать ветви груши для хорошего урожая-10

После этого дерево стоит подвязать для того, чтобы в весенний период, когда на нем будут закладываться дополнительные ветви, может быть, даже плоды, просто не сломалось дерево.

Как правильно обрезать ветви груши для хорошего урожая-13

В данный момент мы находимся около дерева груши, которому уже 11 лет. Как мы видим, на дереве уже сформированы ветви первого порядка. Для того, чтобы получать ежегодный и качественный урожай, следует производить обрезку ежегодно.

Как правильно обрезать ветви груши для хорошего урожая-16

Любая обрезка в саду начинается с вырезки сломанных, поврежденных и заболевших ветвей, так называемая «санитарная обрезка».

Как правильно обрезать ветви груши для хорошего урожая-19

Также вырезке подлежат ветви, которые загущают крон. Эта ветвь загущает весь нижний ярус дерева, создает тень и нижние ветви не получают нужного солнечного света, поэтому эти ветви вырезаются на кольцо.

Как правильно обрезать ветви груши для хорошего урожая-22

Как бы жалко не было таких операций, но это стоит проводить для того, чтобы у нас получался урожай более крупный и здоровый.

Как правильно обрезать ветви груши для хорошего урожая-25

Также вырезке подлежат однолетние побеги, которые направлены во внутрь крона, которые неправильно сформировались и растут не в том направлении.

Как правильно обрезать ветви груши для хорошего урожая-28

Не стоит бояться обрезать ту или иную ветвь на дереве. Обрезку нужно проводить ежегодно и тогда мы будем получать урожай каждый год.

# Растения и цветы # Хобби # Сергей Халимоненко # Фотофакт # Полезные советы

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