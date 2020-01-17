Сергей Халимоненко, младший научный сотрудник отдела технологии и плодоводства РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:

Как правильно обрезать и формировать черешню? После того, как мы купили саженец, посадили, его следует правильно сформировать.

Не следует обрезать очень высоко, немного пониже для того, чтобы боковые ветви формировались на уровне 50-60 см от земли. Если неправильно сформировать и обрезать дерево очень высоко, то боковые ветви заложатся вверху кроны.

Вот так выглядит правильно сформированное дерево. Боковые ветви располагаются в зоне, где в дальнейшем мы будем удобно собирать урожай.

В этом году следует произвести обрезку боковых ветвей на 2-3 почки.

У деревьев вишни и черешни очень тонкая кора, поэтому появляется морозобойная трещина, туда попадают все всевозможные болезни. Такие раны следует садовыми ножами позачищать от поврежденной коры.