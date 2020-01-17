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Как правильно обрезать и формировать черешню?

17 января 2020 07:59
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Сергей Халимоненко, младший научный сотрудник отдела технологии и плодоводства РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
Как правильно обрезать и формировать черешню? После того, как мы купили саженец, посадили, его следует правильно сформировать.

Как правильно обрезать и формировать черешню?-1

Не следует обрезать очень высоко, немного пониже для того, чтобы боковые ветви формировались на уровне 50-60 см от земли. Если неправильно сформировать и обрезать дерево очень высоко, то боковые ветви заложатся вверху кроны.

Как правильно обрезать и формировать черешню?-4

Как правильно обрезать и формировать черешню?-6

Вот так выглядит правильно сформированное дерево. Боковые ветви располагаются в зоне, где в дальнейшем мы будем удобно собирать урожай.

Как правильно обрезать и формировать черешню?-9

В этом году следует произвести обрезку боковых ветвей на 2-3 почки.

Как правильно обрезать и формировать черешню?-12

У деревьев вишни и черешни очень тонкая кора, поэтому появляется морозобойная трещина, туда попадают все всевозможные болезни. Такие раны следует садовыми ножами позачищать от поврежденной коры.

Как правильно обрезать и формировать черешню?-15

В отличие от других плодовых культур деревья черешни менее подвержены обрезке с целью получения больших урожаев.

Как правильно обрезать и формировать черешню?-18

# Растения и цветы # Хобби # Сергей Халимоненко # Фотофакт # Полезные советы

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