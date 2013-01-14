В Витебской области женщина-рыбак дает фору мужикам

Новости Беларуси. Ни дня без улова. Таков девиз женщины-рыбака из Витебской области. К крючкам и удочкам Татьяна Мефодиенко неравнодушна с самого детства, но настоящий рыболовный азарт появился уже после выхода на пенсию. В мастерстве она готова поспорить с профессионалами-мужчинами. Ее рекорд – 128 подлещиков за раз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мороз, снег и сильный ветер. Такую погоду на озере выдержит не каждый. На льду остаются только заядлые рыбаки. Среди них и женщина, без рыбалки она не проводит ни одного дня.

Для Татьяны Викторовны рыбалка необходима как воздух. Рыбачит все свободное время. День пропустит – уже «болеет».

Любовь к рыбной ловле отец привил еще в детстве. Как на пенсию вышла, сразу обзавелась снастями и вошла в азарт. Рекордный улов – 128 подлещиков, 12 килограммов чуть домой донесла.

Татьяна Мефодиенко, рыболов:

Природу: лес, озеро – это все люблю. Это такое увлечение, настолько втягивает. Интересен сам процесс, как она берет.

Татьяна Викторовна ловко управляется и с удочками, и с буром. Лунку сделает в два счета.

7-километровое Сенненское озеро изучила вдоль и поперек. Есть и свои прикормленные места.

Татьяна Мефодиенко, рыболов:

Озеро уже все знаю, где какая глубина. Окунь ловится более к берегу, где коряжник. А лещ на ямах, где 10-12 м.

В рыбацкой среде прекрасный пол – экзотика. Сродни поверью «женщина на корабле к беде» некоторые рыбаки и к женщинам на воде скептически относятся – мол, к плохому улову. Но с Татьяной Викторовной не против иногда скрестить удочки – конкурент достойный.

Сергей Бровко, рыболов:

Можно и посоревноваться даже иногда. Однажды тут она нас обловила явно. Честное слово, на всю республику. Так ловила, на моих глазах все это было. Лов зависит от сноровки. Не то, что пришел, раз и наловил, это сноровка, закалка и тренировка.

Супруг Степан Макарович сам к рыбалке равнодушен, но хобби жены уважает. Когда клюет, засиживается часами, может и ужин пропустить. Зато рыба на столе не переводится: и уха, и консервы, и котлеты.

Степан Мефодиенко:

Жена любит ловить рыбу. Сначала дома все поделает, я помогаю, потом она идет отдыхает. Она отдыхает на озере, я дома. Когда нет долго, кушать занесу, погляжу… когда клев, когда в азарте, рыбак – есть рыбак.

К рыбалке Татьяна Викторовна пристрастила одного из сыновей. На рыбу любят ездить и внучки. Возможно, они продолжат женскую линию рыболовной династии.