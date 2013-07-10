Новости Минска. У главного входа в аэропорт их редко увидишь. Чаще – за ограждениями взлётно-посадочной полосы, на пригорках и даже на деревьях. Часами они ждут гул знакомых самолётов. Национальный аэропорт «Минск» открыл сезон фотоохоты на железных птиц. Здесь провели первую споттинг-сессию, сообщили в пограмме «Минск и минчане» на СТВ.

Юлия Федотова, начальник пресс-центра Национального аэропорта «Минск»:

Для нас это первая официальная споттинг-сессия. Мы тут, собственно говоря, велосипед не изобретали. Это мировая практика. Многие аэропорты проводят 3-4 раза в год подобные мероприятия. Но поскольку в этом году нам 30 лет, достаточно серьёзная круглая дата для Национального аэропорта, то, естественно, хотелось отметить её как-то по-особому.

Споттинг – это вид хобби, суть которого в наблюдении за самолётами и ведении их реестра. Люди, с головой ушедшие в споттинг, с точностью определяют название летательного аппарата, его бортовой и серийный номера. Фотофиксация машин – отдельный вид искусства. Причём сложно понять, отчего споттеры получают больше удовольствия: от созерцания летящего воздушного судна или от удачного снимка.

Олег Белянов, фотограф (Украина):

Самолёт, наверное, из всего, что создано человеком, это наиболее сложное творение, наряду с космическими кораблями. Ничего более сложного пока ещё человечество не создавало.

Споттерам необходима серьёзная профессиональная фототехника и много мужества и терпения, ведь приблизиться к самолётам, чаще всего, можно только с помощью хорошего зума. Ради удачного снимка споттеры готовы пойти на многое.

Владислав Русаков, Дмитрий Молокович, фотографы (Беларусь):

Ходили, блуждали, выбирали хорошие точки, в плохую погоду, в мороз, в жару. Мы этого ждали уже несколько лет, и мы надеялись, что пресс-служба аэропорта это всё-таки устроит. И вот наша мечта сбылась.

В первой минской споттинг-сессии приняли участие около ста фотографов из Беларуси, России и Украины.

Олег Белянов, фотограф (Украина):

Я приехал из Киева с моим коллегой Давидом Черкасовым. Он одессит. Мы вместе с ним приехали сегодня утром. И собираемся ещё посмотреть Минск завтра вечером. В Минске я бывал много раз, но проездом. А более обстоятельно как-то до сих пор не удавалось посмотреть, отдохнуть и насладиться новой обстановкой и новой атмосферой.

Увлечённых много, несмотря на то, что на территории СНГ споттинг появился совсем недавно, в 2000-х. Первый минский споттинг проводился в два этапа: днём и вечером. Фотографы получили возможность снять взлёт и посадку самолётов. На дневной фотосессии споттеров разделили на группы и отвезли на три точки возле взлётно-посадочной полосы. Вечером организаторы пошли на встречу желаниям фотографов и предоставили им возможность снимать в наиболее выигрышном месте – на возвышенности.

Александр Соц, фотограф (Беларусь):

Я, если честно, не ожидал такого. Очень хорошо организовали, очень понравилось. Хорошо, если бы дали ещё потрогать самолёт, поснимать внутри.

Владимир Мальцев, фотограф (Россия):

Огромное удовольствие получил и от своего путешествия на машине в Минск, и от споттинга, и от приёма в аэропорту.

Для кого-то страсть к самолётам началась с детских игрушек, кто-то влюбился в споттинг как профессиональный фотограф. Многие любят снимать технику любого рода, большинство обожают небо и высоту. Для Никиты Сушицкого споттинг начался 3 года назад, в будущем интерес к самолётам станет больше, чем хобби.

Никита Сушицкий, споттер (Беларусь):

Я бы хотел в этом году поступить в Ульяновское лётное училище на пилота, пойти по стопам моих родственников – дяди и деда.

Насыщенный творческий день в компании с единомышленниками сблизил и споттеров, и организаторов сессии. Приятный сюрприз на прощание – возможность зафиксировать гигантские машины ещё ближе. Затаив дыхание, фотографы сделали свои финальные на сегодня и, как сказали многие, наиболее удачные снимки. Тысячи кадров самолётов за один день – славная фотоохота для настоящих споттеров.