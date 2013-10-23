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Спидкубинг. Как научиться собирать кубики Рубика с закрытыми глазами и складывать из них картины?

23 октября 2013 08:29
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Что можно сделать с кубком Рубика? Можно соревноваться и собирать его на скорость. А можно собирать из него настоящие произведения искусства.

В руках Максима Чечнева кубик превращается в условную кисть. Необычное хобби привело юношу из Волгограда (Россия) на шоу «Украина мое таланты». В полуфинале Максим собрал два кубика одновременно, а в финале покорил жюри окончательно - из кубиков Рубика собрал большие портреты членов жюри.

Собрать кубик Рубика с закрытыми глазами тоже не составляет для Максима Чечнева труда.  Более того, вслепую он может с легкостью проделывать это с десятком кубиков подряд. Что это - феноменальная память? Оказывается, все гораздо проще… Максим Чечнев раскрывает секреты спидкубинга в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ!

Чтобы собрать кубик Рубика, обывателю может понадобиться не один день, а то и не одна неделя. А вот для наших соотечественников, которые занимаются сборкой кубиков Рубика на секунды, проводится чемпионат Беларуси по спидкубингу!

# Кубик Рубика # Хобби # Максим Чечнев # Никита Шаров

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