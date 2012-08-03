Показания к водному зорбингу: от 12 лет, до 120 кг и никакой подготовки

Новости Беларуси. В Беларуси стремительно растёт мода на водный зорбинг – вид экстремального отдыха. Своё начало водный зорбинг берёт от сухопутного, который предполагает скатывание с возвышенности (горы) внутри огромной сферы. Но если в обычном зорбе тело человека зафиксировано, то в водном можно бегать, прыгать или просто лежать на глади воды. Воздуха в таком шаре хватает на 20 минут. Только выдержать это время физически непросто, поэтому катание в среднем длиться от 4 до 7 минут. Позволить себе зорбинг может каждый, чей вес не превышает 120 килограмм. Возрастная планка – не менее 12 лет.

Елена Сапешко, инструктор по зорбингу:

Профессиональной подготовки катание в зорбе не требует. Человека просто сажают в шар, который затем надувают с помощью генератора или других средств, и спускают на воду. Главное, чтобы человек находился в зорбе не больше положенного времени.

Что делать, если вы оказались в водном зорбе впервые, рассказал профессионал в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Павел Почекин, инструктор по зорбингу:

Держите координацию. Потому что устоять в зорбе сложно: делаешь шаг вперёд – шар сзади поднимается. Если вы вовремя не остановитесь, то упадёте во время оборота шара.