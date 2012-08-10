Минские sky-джамперы установили мировой рекорд по сальто, обогнав американцев

Новости Беларуси. Экстремальные виды спорта привлекают человека давно. Одни прыгают с парашютом, другие увлекаются зорбингом, третьи роуп-джампингом, а кто-то и sky-джампингом. Но если большинство из этих виды необычного отдыха люди уже освоили, то sky-джампингом пока занимаются немногие. Может, всё дело в незнании? Больше об этом виде экстремального спорта знают в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Антон Карсека, представитель экстрим-клуба:

Sky-джампинг отличается от прыжков с канатами, верёвками или парашютом тем, что человек, с помощью специального тренажёра, прыгает снизу вверх, то есть с земли к небу, а не наоборот. Поэтому и такое название – sky-джампинг или скаинг.

Этот вид спорта имеет огромное количество названий. Его именуют не только sky-джампингом или скаингом, но и джоли-джампингом - по названию конкретного производителя тренажёра, и бокингом - по имени создателя – австрийского инженера Александра Бока, который запатентовал своё изобретение в 2004 году. В нашу страну скаинг пришёл относительно недавно, но уже успел собрать свою аудиторию.

Виталий Муляров, скаер:

Первый раз было очень страшно, потому что возникла необходимость заново научиться ходить. На своих ногах – это одно, а когда впридачу еще прикреплена эта штука... Почувствовал себя годовалым ребёнком в 16 лет.

Антон Карсека, представитель экстрим-клуба:

Научиться скаингу могут люди с хорошей физической подготовкой. Лучше всего конечно, если вы связаны с такими видами спорта как батут, прыжки в воду, акробатика или гимнастика. Но если ты пришёл и научился, если ты уже можешь бегать и прыгать, то получаешь много положительных эмоций. Ощущение полёта, когда ты отрываешься от земли и паришь, - всегда влекло человека. Люди по-прежнему мечтают о крыльях и небе.

На таком тренажёре можно разогнаться до 32 км в час или взмыть на 1,5 метра в воздух. Сделать это позволяет уникальное устройство джампера.

Виталий Муляров, скаер:

Главная часть - рессора, сделанная из стекловолокна, которое защищено специальной резиной. Также обязательно есть наколенник, который должен защитить ногу от непредвиденных обстоятельств.

Постоянно занимаясь скаингом, можно научиться не только бегать и прыгать на джампере, но выделывать различные трюки. Этому могут научить либо инструктора бокинга, либо профессионалы в клубах любителей экстремальных видов спорта.

Антон Карсека, представитель экстрим-клуба:

Представители нашего экстремального клуба поставили мировой рекорд, выполнив 25 сальто назад подряд на параде, посвящённом Дню Независимости Республики Беларусь. Мы опередили американцев, которые сделали на свой День Независимости 20 прыжков. Мы гордимся своим достижением. Уже этот мировой рекорд говорит о том, что в скаинге Беларусь впереди планеты всей.

Справка ctv.by

В среднем прокат джамперов по Минску за сутки стоит 15-20 долларов. Если вы захотите приобрести эту вещь в личное пользование, она обойдётся примерно в 250 у.е. – детский набор, рассчитаный на вес до 50 кг., и 300 у.е. взрослый.