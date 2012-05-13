Минские альпинисты облюбовали в одном из парков города памятник архитектуры середины XIX века

Остатки мельницы середины XIX века, несмотря на все обозначения и мемориальные знаки, сегодня все больше напоминают тренировочную площадку. Местный объект исторического наследия в народе уже давно называют просто «мельница», нередко добавляя к нему совсем уже не историческое «скалодром».

Памятник архитектуры постепенно превратили в архитектурный аттракцион. Прийти сюда может любой желающий. И все чаще приходят те, кто к профессиональному спорту имеет достаточно отдаленное отношение.

Табличку о том, что это историко-культурная ценность, охраняемая государством, здесь повесили несколько лет назад. Но как объяснить это тем, кто карабкается по этим стенам уже больше 10 лет, пока не понятно.

Ольга Безик, заместитель начальника по защите растений УП «Минскзеленстрой»:

Здесь выступы кирпича. Конечно, можно и ногу поставить, и рукой зацепиться, и передвигаться так по всей вертикальной стенке.

Один из администраторов Лошицкого парка Ольга Безик в таких экстремальных вопросах разбирается не хуже самих нарушителей спокойствия. Восемь лет скалолазания в молодости даром не прошли.

Ольга Безик, заместитель начальника по защите растений УП «Минскзеленстрой»:

Они пытаются залезть наверх, потом с помощью веревки пытаются спуститься вниз. Это явно непрофессионалы, потому что они не позволят веревку резать. Это дорогое удовольствие. А здесь остатки веревки.

Главное, убеждают защитники истории, что сегодня парк отреставрирован. И если еще пару лет назад к стенам мельницы и подойти-то было сложно, то сейчас здесь ежедневно гуляют сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Безик, заместитель начальника по защите растений УП «Минскзеленстрой»:

Для того, чтобы вбить крюк, надо вбить в остатки раствора, который был между кирпичами. Разрушение раствора ведет к тому, что эти кирпичи сами по себе будут рассыпаться.

Сами скалолазы видят проблему в нехватке профессиональных скалодромов. В итоге, чтобы найти место для тренировок, приходится либо уезжать за десятки километров от города, либо пользоваться тем, что попадется под руку.

Алексей Хоружко, руководитель клуба альпинистов:

Когда парк начали реконструировать, большинство там перестали тренироваться. Но хотелось бы иметь площадку, где можно тренироваться. Когда ее нет, люди начинают искать что-то, чем можно заменить. Мы ведь тоже если дороги нет, протаптываем тропинку. Так и здесь получилось.

Понятно, что большинство спортсменов использование памятника истории в качестве тренировочной площадки не одобряют. Однако, по их мнению, одной таблички с надписью «охраняется государством» явно не достаточно.