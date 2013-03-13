Минчанин-афганец Вадим Сирота спит 4 часа, а в остальное время создает огромную коллекцию солдат в миниатюре

Новости Минска. Доблестные рыцари Тевтонского ордена и Белая гвардия, солдаты Афганской войны и армия Наполеона... Вы словно попадаете в темное средневековье, лихо проноситесь с конной армией и оказываетесь на Бородинском сражении.

Вот уже более 10 лет Вадим Сирота помогает совершить захватывающее путешествие во времени. По его галерее защитников с энтузиазмом хочется изучать историю. В умелых руках мастера кусочки бумаги и проволоки превращаются в красавцев-гусаров и отчаянных артиллеристов. Но самое главное – в каждой фигурке кроется сила и мужество автора. Ведь за плечами полковника в запасе Вадима Сироты долгие годы службы: от мореходки и тыловика до черной ленты Афганистана и службы на Курилах.

А на создание такой армии Вадима Сироту вдохновил сын.

Вадим Сирота:

Когда сыну было лет пять, я хотел его научить играть в шахматы, а он никак не учился. Я поэтому сделал Наполеоновскую армию, такую большую доску, и русских, и буквально за полчаса он умел играть в шахматы.

И понеслись казачьи конницы, и заиграли удалые барабанщики. Каждая деталь создается с душой, поэтому все персонажи мастера живые, их хочется рассматривать.

Вадим Сирота признается: досконально копировать бравых ратников он вовсе не стремится, для него армия – это философия жизни.

Вадим Сирота:

У меня есть вот такая стопка книг, там и средневековья рыцари, и форма одежды русской армии. Понимаете, процесс создания. Я удовольствие получаю от того, что вот нет, а потом сделал. Вот, придумал, захотел - ему крест на грудь повесил, захотел - медалькой наградил.

Дома у Вадима Сироты давно прописалась целая армия солдатиков, они уже как полноценные члены семьи. За 10 лет хобби в его руках выросло около 1000 бравых фигурок. Мастер признается: ночью в его окнах всегда светло - хочется творить.

Вадим Сирота:

Я сплю очень мало, часа четыре, иду на кухню и клею что-нибудь. Я их даже называю домовичками, которые призваны охранять в доме покой. Потом я пару раз делала дерущихся воинов, но отказался, как-то агрессия…

Меж врангелей и буденовцев в героическом полке Вадима Сироты есть и харизматичные персонажи из кино и литературы.

Вадим Сирота:

Папандопола – Свадьба в Малиновке. Сейчас мечтаю сделать Дон Кихота и Санча Пансо, таких, чтобы смешными были, одноногий пират Сильвер стоит у меня еще недоделанный, на костыле.

И все же, колонны Афганистана и годы службы – то, что волнует душу и лежит на сердце мастера. Именно этот непростой этап жизни пробудил у Вадима Сироты творческие силы. Но он стремится показать в своих работах только мир и добро.

Вадим Сирота:

А вот это, так посмеяться, я себя сделал в Афганистане. Бывает, колонна встанет, пойдешь, арбузы купишь, дыни. Ну, прикольно. Я старался делать их лихими, расстегнутыми, как и было. Хотя, тут еще в кроссовках нет, мы в кроссовках еще ходили. И картины рисовать, и солдаты, и стихи – то, что у меня есть своего, все после Афганистана, когда служил, там было время подумать, атмосфера была спокойная.

В мечтах у Вадима Сироты создавать исторические диорамы и панорамы. Сделать Грюнвальд или Бородино динамичными, чтобы окунуть зрителя в атмосферу былого. Бесспорно, у настоящего мужчины, воина и рыцаря, все, несомненно, получится, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.