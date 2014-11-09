Джигитовка - старинное боевое искусство, которым владеют в единственной в Беларуси казачьей станице

Новости Беларуси. Лихая езда, джигитовка и поистине виртуозное владение холодным оружием – в единственной в Беларуси казачьей станице современные казаки удивляли гостей техникой старинного боевого искусства. Сколько времени необходимо, чтобы уверенно сидеть в седле, еще и с саблей?

Под удалую казачью музыку они прямо на скаку становятся на руки, выполняют головокружительные трюки и даже умудряются в седле играть в карты. В первой белорусской казачьей станице гостей удивляли лихой джигитовкой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Песецкий, участник конно-спортивного клуба:

Джигитовка развивает смелость, ловкость всадника. Сложнее всего перебороть свой страх и сделать какой-то элемент, допустим, «Обрыв» или «Волочение». Лошадь тоже готовиться под джигитовку. Чтобы ходила по прямой, с левой ноги поднималась, чтобы держала всадника, не пугалась, не боялась взрывов.

Джигитовка - уникальное боевое искусство, которым в совершенстве должен владеть казак. От наездника требуется недюжинная сила, смелость и ловкость. Чем выше скорость лошади, тем сложнее трюк. Самый эффектный и сложный, к слову, который в Беларуси не исполняют больше нигде, всадники проделывают с особой «лихостью» и удовольствием.

Хрупкую Ксению лошадь несет словно пушинку. В ее исполнении акробатические трюки выглядят по-особенному: легко и элегантно. Жена казака уклад жизни мужа полностью поддерживает и признается: их дети в седло сели раньше, чем научились ходить.

Ксения Песецкая, участница конно-спортивного клуба:

Мы с мужем в этом с самого начала вместе. Мы делаем парные трюки. Душа ведь к чему-то тянется. Кто-то поет, кто-то танцует, а кто-то выбирает свою стезю.

После демонстрации молодецкой удали и военной выправки – щедрое угощение, тоже по старинным рецептам.

Григорий Исайков, атаман казачьей станицы:

Лук морковка, колбаски, курица - все это закрывается и будет тушиться.

Основатель станицы, потомственный казак, атаман Григорий Исайков уверяет, что белорусское казачество имеет вековую историю.

Григорий Исайков, атаман казачьей станицы:

Поляки проживают, евреи проживают, казахи проживают, а казаки не проживают? Здесь казаки всегда были. Если вы на карту посмотрите, на карте очень много казачьих названий.

Всего в Бресте джигитовкой занимается около 20 человек. Боевое мастерство, которое сегодня стало зрелищным видом спорта, уверены станичники, нужно развивать и дальше. Ведь это искусство – одна из ниточек, которая связывает современных казаков с их далекими предками.